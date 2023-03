Il Comitato Verga raddoppia: si amplia l'ospedale che cura i bambini malati di leucemia

Quindici milioni di euro e quasi 6mila metri quadrati in più per curare sempre più bambini malati di leucemia che arrivano a Monza per combattere la battaglia più importante della loro vita. Il Centro Maria Letizia Verga di Monza, polo di riferimento nazionale per la ricerca e la cura delle leucemie in età pediatrica, si ingrandisce: un investimento di 15 milioni di euro per rispondere alle crescenti richieste di cure porterà a un ampliamento della struttura che arriverà ad ospitare un reparto di pediatria, un day hospital e nuovi uffici. In tre anni il nuovo Centro vedrà aumentare di 5.880 mq l’edificio attuale, con la realizzazione di due nuovi piani sopra la struttura esistente e di una torre di 10 piani aderente allo stabile.

Il progetto

Nel nuovo centro ci saranno 17 posti letto di degenza che permetteranno di abbattere le liste d’attesa, un day hospital, spazi dedicati alla ricerca e aree gioco colorate e spaziose pensate ad hoc per le attività psicosociali promosse da sempre del Centro per i bambini e gli adolescenti in cura. I finanziamenti verranno raccolti attraverso un’importante campagna di raccolta fondi. L’area di ambulatori e pediatria sarà dotata di: 4 ambulatori pediatrici, 3 ambulatori genetici, 2 ambulatori metabolici, 1 sala screening neonatale, 2 stanze per il day Hospital, 1 stanza terapie, vari locali di supporto e studi medici. Crescerà anche lo spazio per la ricerca con un’area dedicata dotata di ampi spazi per dottorandi, post doc e borsisti, una biobanca con crioconservazione e laboratori altamente innovativi. Il progetto prevede uno stabile a basso impatto ambientale e ben integrato nel contesto urbano in cui è collocato, sarà realizzato secondo standard di assoluta accessibilità, privo quindi di barriere architettoniche e sostenibilità ambientale.

L'annuncio in Autodromo

L’annuncio ieri, sabato 4 marzo, in occasione di un grande evento organizzato dal Comitato Maria Letizia Verga all’Autodromo di Monza. Oltre alla presenza del presidente del Comitato Giovanni Verga e del professor Andrea Biondi direttore scientifico del Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e direttore del dipartimento di Pediatria, erano presenti anche Claudio Cogliati presidente dell’Irccs San Gerardo di Monza, Giuseppe Masera ex direttore della Clinica pediatrica San Gerardo di Monza e cofondatore del Comitato Maria Letizia Verga; Luigi Roth il presidente della Fondazione Tettamanti, e Roberta Civati direttore generale della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. Oltre a medici e infermieri del Comitato, anche i testimonial da sempre vicina al Comitato: Deborah Compagnoni, Virna Toppi, Mattia Villardita, Sara Doris, Giulia Baldassarre, Gianluca Gazzoli.

Da Asst a Irccs

Da gennaio 2023 il Centro Maria Letizia Verga è parte integrante del nuovo Irccs San Gerardo. La nascita dell’IRCCS rappresenta il punto di arrivo di 43 anni di attività di ricerca e cura nell’area della pediatria e un’evoluzione della sperimentazione gestionale avviata nel 2005 tra un ente non profit, la Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM) e uno pubblico, l’Asst di Monza. Il Comitato Maria Letizia Verga ha rappresentato il motore di questo processo.

Il sogno di papà Verga



Fondato nel 1979 da alcuni genitori e medici e da Giovanni Verga, papà di Maria Letizia morta di leucemia a soli quattro anni, oggi è un’associazione che riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro le leucemie e e delle malattie rare e metaboliche in età pediatrica. Ha più di 20.000 sostenitori e può contare oggi su 250 volontari. In oltre 40 anni il Comitato ha svolto innumerevoli attività finalizzate allo studio e cura delle leucemie infantili che hanno consentito di assistere e guarire oltre 2.000 bambini e adolescenti, contribuendo in modo decisivo ad aumentare la percentuale di guarigione dei bambini e dei ragazzi con diagnosi di leucemia (ad oggi 85% contro il 30% del 1979). Il Comitato è stato promotore della nascita della Fondazione Tettamanti e dell’omonimo centro di ricerca, della Fondazione MBBM, nonché fondatore attraverso una raccolta fondi dedicata del Centro Maria Letizia Verga.