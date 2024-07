I malati di cancro (e i loro familiari) non saranno più soli: a Monza aiuti e sostegno psicologico

Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza a sostegno della Lilt per aiutare le persone malate di cancro e i loro familiari. Ma anche per promuovere attività di prevenzione e informazione alla lotta ai tumori fin dai banchi di scuola.

Un’alleanza importante quella stretta tra le due prestigiose fondazioni e la Lega italiana lotta contro i tumori di Monza. La Fondazione Cariplo, attraverso l’edizione 2023 del bando Emblematici provinciali, ha stanziato 82 mila euro (distribuito su un periodo di 17 mesi) che permetterà di promuovere importanti progetti che raggiungeranno circa 7 mila persone (tra alunni delle scuole primarie, docenti, genitori, migranti, operatori, malati indigenti e relativi caregiver/familiari).

Il contributo verrà utilizzato per finanziare diversi progetti: per supportare 81 persone malate e/o caregiver con il servizio psicologico, l’accompagnamento alle terapie e la consegna di pacchi alimenti; per promuovere nelle scuole il programma Agenti 00Sigarette per sensibilizzare gli studenti sui danni del fumo e sull’adozione di stili di vita consapevoli; per diffondere nelle comunità straniere la filosofia della prevenzione e dei corretti stili di vita con il coinvolgimento di circa 500 migranti; oltre all’investimento in attrezzature, formazione del personale e attività di informazione alla cittadinanza.

“Dal 1972 Lilt è un punto di riferimento per la salute su questo territorio - commenta Luisa Bruzzolo, direttrice generale Lilt Milano Monza Brianza - Con l’importante supporto di Fondazione Cariplo e di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza vogliamo promuovere una comunità coesa ed accogliente, ridurre le disuguaglianze e aiutare le persone a orientarsi nelle scelte in materia di salute”.

“Il Progetto Casa Lilt dimostra come la collaborazione tra diverse realtà possa migliorare significativamente la qualità della vita delle persone, specialmente in tempi di crisi come quelli attuali – aggiunge Giovanni Caimi, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo -. I contributi emblematici provinciali svolgono un ruolo cruciale nel potenziare i servizi offerti sul territorio. Promuovere la salute e ridurre le disuguaglianze sono obiettivi fondamentali per costruire una comunità più coesa e accogliente, e siamo convinti che questo progetto rappresenti un passo importante in questa direzione”,

“Gli interventi sostenuti dal bando Emblematici provinciali promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con le Fondazioni di Comunità - commenta il segretario generale di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Marta Petenzi - sono in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità: in particolare, in risposta ai bisogni del territorio e in linea con gli obiettivi strategici previsti dal bando, Casa Lilt offrirà un ulteriore sostegno al welfare locale con azioni rivolte principalmente alla comunità educante, alle comunità straniere e alla popolazione fragile”.