La grande ex fabbrica abbandonata che diventerà (forse) la casa degli studenti

Tutto è ancora in fase embrionale. Ma intanto i primi passi sono stati mossi e anche se la realizzazione del progetto appare molto lontana (certamente non entro la fine del mandato della giunta Pilotto) a Monza potrebbe arrivare la prima casa dello studente.

Uno studentato a San Rocco, in quella che un tempo fu una grande fabbrica dove hanno lavorato intere generazioni. L’annuncio (dai toni comunque prudenti) arriva direttamente dall’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti che nei giorni scorsi ha illustrato alla consulta di San Rocco le attività che l’amministrazione comunale sta portando avanti nel quartiere. E tra queste c’è proprio quella relativa al futuro della ex Fossati Lamperti. Una vecchia fabbrica abbandonata nel cuore del rione che da anni si è trasformata in luogo di bivacco e in rifugio di sbandati, senzatetto, tossicodipendenti e persone dedite a traffici illeciti. Ma il suo futuro potrebbe cambiare, non certo nell’immediato ma entro una decina di anni.

L’assessore Marco Lamperti è stato chiaro: “il progetto di recupero dell’ex Fossati Lamperti non potrà essere pronto entro la fine del mandato nel 2027. È un progetto molto importante e complesso, al quale nessuno prima ci aveva messo mano. Nel frattempo è stato effettuato il primo sopralluogo con il referente della Sovraintendenza avendo la struttura oltre 70 anni. Sarà necessario capire quali parti mantenere e quali demolire. A breve partiranno anche studi di caratterizzazione del suolo per scoprire che cosa c’è nel terreno e come intervenire sull’area”. Un iter non certo rapido e immediato, oltre ad eventuali costi di bonifica.

“Nel frattempo ci stiamo muovendo per monitorare anche interessi da parte dei privati che erogano comunque servizi alla collettività, perché quella è la destinazione che intendiamo dare all’area - ha aggiunto Lamperti -. Tra le ipotesi la realizzazione di uno studentato”. Una posizione senza dubbio privilegiata per gli studenti dell’Università Milano-Bicocca, ma anche per quella della sede monzese della facoltà di Medicina che da quella zona strategica potrebbero comunque raggiungere velocemente gli atenei.