Un edificio moderno, dotato di nuove tecnologie con una vetrata che affaccia sulla piazza, luminoso, dove poter socializzare, studiare e partecipare ad attività culturali e ricreative. A Lissone nell’ex Centro Psico Sociale oggi inagibile, in via Garibaldi, nascerà un centro di aggregazione per i giovani. A dare il via libera al progetto è stata la giunta comunale di Lissone che ha approvato il piano esecutivo per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio.

La struttura, già un tempo destinato a sede della Polizia Locale e del Centro Psico Sociale, è oggi inagibile e necessita di interventi di riqualificazione e ristrutturazione. Qui verrà realizzato il nuovo centro di aggregazione giovanile.

“Con la realizzazione di questo progetto, che prevede la trasformazione dell'ex Centro Psico Sociale in un centro di aggregazione giovanile - spiega il sindaco Laura Borella -, intendiamo offrire agli adolescenti e ai giovani del nostro comune uno spazio sicuro e accogliente dove poter socializzare, studiare e partecipare ad attività culturali e ricreative. Tale investimento dimostra la volontà di promuovere il benessere e lo sviluppo dei giovani cittadini”.

“Il progetto - prosegue il sindaco - prevede la sopraelevazione dell’edificio e la realizzazione di una vetrata che affaccerà su piazzale Pertini e piazza Libertà. Gli spazi, inoltre, saranno dotati di moderne tecnologie informatiche. L'approvazione di questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio urbano e nell'offerta di servizi di qualità ai giovani”.