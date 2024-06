L'idea di chiudere il Parco alle auto per 3 mesi all'anno e di istituire la Ztl

Niente auto nel Parco, non solo nel fine settimana, ad agosto e nel lungo weekend della Formula 1. Ma anche quando le scuole sono chiuse (giugno, luglio e agosto).

Il progetto

Una proposta che, certamente, scatenerà un dibattito. A presentarla è l’associazione Fiab Monza in bici che nel documento delle osservazioni al PUMS inviato alla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto, fra le varie proposte per il futuro della mobilità green in città, c’è anche quella di vietare il passaggio delle auto durante i 3 mesi estivi. Il progetto, come si vede nel documento, prevede la chiusura di viale Cavriga in corrisponde con il calendario, gli orari e le chiusure scolastiche, quando cioè il traffico cala drasticamente. Fiab Monza in bici propone, inoltre, anche nel corso dell’anno, di allungare l’orario di chiusura del vialone alle auto.

Cambio degli orari di apertura

Viale Cavriga attualmente è chiuso dalle 10 alle 16; Fiab Monza in bici propone di anticipare la chiusura alle 9 e di posticipare l’apertura alle 17. Un progetto che, a lungo termine, ipotizza però di vietare 7 giorni su 7 e h24 il passaggio delle auto lungo lo stradone che collega Villasanta con Monza. Una chiusura che dovrà avvenire nel momento in cui saranno state prese altre misure per favorire la mobilità sostenibile. L’associazione ipotizza l’istituzione di una Zona a traffico limitato (Ztl) nel Parco, con regole diverse rispetto a quella della Ztl in centro città.

La Monza che i cicilisti vogliono

Nelle osservazioni che Fiab Monza in bici ha presentato alla giunta Pilotto ci sono anche l’istituzione di nuove aree 30km/h nei quartieri; l’installazione di conta bici digitali in città per monitorare quante biciclette circolano per le strade del capoluogo; la creazione di una flotta mezzi costituita da biciclette con pedalata assistita per amministratoti e tecnici comunali; l’eliminazione delle barriere architettoniche lungo le piste ciclabili; e la trasformazione del parcheggio di piazza Carducci in un’area giochi per bambini e famiglie.