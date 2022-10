Progetto di educazione alla legalità: sul podio anche gli studenti brianzoli

Anche la Brianza trionfa nel Progetto interforze di educazione alla cittadinanza e alla legalità promosso dall'associazione Vittime del dovere. A salire sul podio nella cerimonia di premiazione che si è svolta nella mattinata di venerdì 7 ottobre a Milano a Palazzo Pirelli anche alcuni studenti brianzoli.

Un bel risultato quello portato a casa dai 'nostri' in un progetto che ha coinvolto 9.300 studenti e ben 37 scuole. Tema del progetto “Esercito italiano, polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare e marina militare in memoria delle Vittime del dovere”.

A vincere l'elaborato ‘Dipendenze’ (che ha partecipato nella sezione Arma dei carabinieri) Elisa Metti della classe I LAD del Meroni di Lissone; l'elaborato grafico ‘Volo infinito nel buio e nella luce’ (che ha partecipato nella sezione aereonautica militare) della II LAD del Meroni di Lissone. Inoltre tutta la commissione ha deciso di premiare il liceo artistico della Villa Reale Nanni Valentini di Monza: gli elaborati prodotti dopo aver partecipato all'open day con i carabinieri a cavallo.

Una giornata organizzata per e con i ragazzi che hanno ricevuto una borsa di studio - del valore complessivo di 2.500 euro - per aver svolto gli elaborati più creativi, pertinenti e originali. Un evento che, dopo due anni di pandemia, è tornato finalmente a svolgersi in presenza con l’illustre partecipazione delle autorità civili e militari. Esercito, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, aeronautica e marina militare oltre, naturalmente, all'associazione Vittime del dovere: tutti insieme per promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni, cittadini di oggi e del domani.

Ma l’appuntamento di oggi è stata anche l'occasione per presentare la nuova offerta formativa proposta per questo anno scolastico. Il format è quello già rodato e di successo: tutti i materiali didattici e lezioni in streaming, saranno visibili, consultabili e fruibili, previa registrazione da parte del singolo istituto, sul sito dedicato www.cittadinanzaelegalita.it.

Il portale, creato appositamente per rispondere alle limitazioni pandemiche, si presenta in una veste rinnovata annualmente, con tanti contenuti multimediali nuovi ed esclusivi. Ogni amministrazione proporrà nella sezione dedicata video, presentazioni e materiali digitali per supportare gli studenti sia nella partecipazione ai moduli, sia nella composizione degli elaborati, necessari al fine di concorrere all’assegnazione delle borse di studio.