Il "nuovo" monumento ai caduti green e accessibile: ecco come sarà

Il grande prato sarà “protetto” da siepi alte al massimo 60 centimetri e profonde da impedire che i cani riescano a calpestare il verde. La scalinata rimarrà aperta e sarà possibile salire fino in cima al monumento, ma ci sarà un’elegante catenella a impedire l’accesso all’interno del mausoleo.

Ecco come sarà il “nuovo” monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste da anni ormai al centro di dibattiti e di polemiche perché utilizzato (da pochi) per compiere scorribande, vandalizzare o nei casi peggiori nascondersi per ubriacarsi. Ma, come ha ricordato il sindaco Paolo Pilotto, a danneggiare il monumento in questi anni non ci hanno pensato solo i vandali ("Abbiamo speso 4mila euro per riparare le vetrate rotte", ha ricordato il sindaco Pilotto), ma anche i genitori che facevano correre i bimbi sul prato e i proprietari dei cani che facevano urinare gli animali sul verde. Così che quel prato – come ha spiegato il sindaco mostrando alcune foto – era “arso” non a causa delle temperature torride, ma proprio per quell’utilizzo improprio al quale da tempo era sottoposto.

Il rendering del nuovo Monumento ai Caduti

Le transenne posizionate il 26 aprile hanno permesso al pratone che circonda il monumento di ritornare all’antico splendore. Nel frattempo il comune ha realizzato il progetto. Verrà realizzata una base con siepi alte al massimo 60 centimetri e adeguatamente profonde per evitare che animali e persone possano accedere al prato. In alto alla scala verrà posta una catenella (non troppo impattante) per evitare l’accesso all’area interna, ma al tempo stesso permetterà alle persone di "vivere" (rispettosamente) il monumento. L’intenzione è poi quella di posizionare una targa dove si ricorda l’importanza di quel luogo e la necessità del suo rispetto; ma anche le sanzioni che verranno applicate se queste norme non verranno rispettate.

Se non ci saranno intoppi o lungaggini burocratiche la piantumazione delle siepi avverrà entro febbraio 2024.