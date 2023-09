Progetto Variante Tratta D: ecco dove passerà Pedemontana nel Vimercatese

Nove km che taglieranno il Vimercatese, passando per quel Parco PANE (Parco Agricolo Nord Est) diventato un importante polmone verde per il territorio. È questo il progetto definitivo di Pedemontana-Variante Tratta D che l’Autostrada Pedomontana Lombarda ha inviato ai comuni e che le amministrazioni hanno fin da subito bocciato, depositando un documento in cui vengono sollevate tutte le criticità. Un documento redatto in collaborazione con una squadra di avvocati specializzati proprio in questo settore.

Dove passa Pedemontana

Il progetto definitivo della Variante della Tratta D è lunga circa 9 km. Inizia in corrispondenza dello svincolo di interconnessione con la Tangenziale Est, a nord di Vimercate, (quale prosecuzione della Tratta C) per proseguire verso est. Dopo l’attraversamento del fiume Molgora il tracciato si dirige in direzione sud attestandosi con l’interconnessione esistente tra l’autostrada A4 e la Tangenziale est esterna trai i Comuni di Agrate Brianza e Caponago.

La Variante Tratta D di Pedemontana prevede 8 corsie (3 per senso di marcia più corsie di emergenza e accelerazione/decelerazione) per una sezione totale di 32,64 metri così suddiviso: percorso in arrivo da Arcore, intersezione con A51 Tangenziale Est e fino al fiume Molgora. Tratto in trincea (facente parte della tratta C); attraversamento del torrente Molgora tramite un viadotto di 210 metri e 5 campate e primo tratto; a seguire il tracciato si sviluppa per circa 3km e 250 m in rilevato. È in questo tratto che l’autostrada non corre più in direzione Est ma effettua una curva andando quindi in direzione Sud; tracciato in trincea per poi passare in galleria per il sottopassaggio con la strada provinciale SP2 Monza Trezzo tra Vimercate e Bellusco. La galleria avrà una lunghezza di circa 450 metri; tratto in trincea di circa 2km e mezzo che prosegue entrando nel comune di Burago di Molgora. Nel confine tra Vimercate e Burago, sempre in trincea sarà realizzata una barriera di esazione, cioè un casello come quello della barriera di Agrate Brianza lungo la Tangenziale Est. Si prosegue poi in rilevato per circa 800 metri nel territorio di Burago e a seguire in corrispondenza del territorio di Agrate fino al raccordo con la TEEM e la A4 che si prevede in trincea.

Interconnesioni, svincoli e caselli

Il progetto prevede una interconnessione con la A51 (Tangenziale Est), una con la A4 e la A58 e lo svincolo di Vimercate per l’uscita lungo la Sp2 Monza-Trezzo. È previsto un casello tra i comuni di Vimercate e, principalmente, di Burago di Molgora con lo scopo di raccogliere gli utenti provvisti di biglietto cartaceo provenienti dall’autostrada A4. L’area del casello, individuata all’interno di un vivaio abbandonato nel comune di Burago di Molgora, disporrà di tredici piste e relativi sistemi di controllo e riscossione dei pedaggi - due delle quali riservate ai carichi eccezionali - isole di riscossione, fabbricati stazione ed impianti con le relative aree di pertinenza. Ma anche il resto del tracciato è a pagamento: il sistema di esazione previsto per l’Autostrada Pedemontana Lombarda è automatizzato e sostituisce i sistemi tradizionali che prevedono il pagamento del pedaggio tramite porte automatiche e/o con personale addetto, attraverso l’introduzione di apparecchiature installate su portali che rilevano i veicoli in transito e prevedono l’addebito del pedaggio mediante lettura della targa o dispositivi di bordo (es. Telepass o similari). Ciò significa che ogni tratta è scomposta in segmenti che vanno da svincolo a svincolo ed in ognuno di essi è ubicato n. 1 portale su cui sono installati gli apparati rilevatori.

Opere di compensazione

Pedemontana interesserà aree per un totale di mq. 1.009.666, di cui: aree da espropriare mq. 823.237. aree da occupare temporaneamente mq. 164.743 e aree da asservire (per servizi come passaggio cavi e sottoservizi) mq. 21.686. La superficie occupata della tratta autostradale sarà di circa mq. 442.580 di cui il 79% all’interno del Parco P.A.N.E. Sono previste opere di mitigazione quali: barriere antirumore, e soprattutto la green way. L’obiettivo della Greenway – quale opera compensativa del progetto - è il collegamento verde tra il torrente Molgora con il Canale Villoresi. Il suo sviluppo è prevalentemente in ambito extraurbano, in aree agricole e di pregio ambientale. La Greenway, pur correndo parallela al tracciato autostradale se ne distanzia, strutturando il sistema degli spazi aperti e costituendo un parco lineare continuo percorribile. Ha inoltre la funzione di riconnettere i percorsi pedonali, ciclabili e al servizio delle attività agricole interrotti dall’infrastruttura autostradale