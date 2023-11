A Monza una nuova scuola: sarà super luminosa, senza corridoi e con la biblioteca diffusa

La nuova scuola Bellani di Monza sarà una scuola green, super luminosa, con ampi spazi, un auditorium, un’agorà aperta anche al territorio. Una scuola del futuro che – se non ci saranno intoppi nelle fasi di gara e cantierizzazione – sarà pronti nel 2026. La scuola – come ormai è noto da tempo – sorgerà nello stesso spazio dove sorge quella attuale (e ormai datata e con problemi di amianto) e vedrà un percorso di cantierizzazione particolare vista soprattutto la necessità di interventi molto delicati nella fase di smontaggio del vecchio stabile. Ormai archiviato il progetto della realizzazione della scuola media a indirizzo musicale nell’area dell’ex Macello si è deciso di costruirla sempre nell'area di via Foscolo. Un intervento da 11milioni di euro per le casse comunali con la gara prevista per il 2024 e l’avvio del cantiere nel 2025 con l’ipotesi – se non ci saranno intoppi – di vedere l’ingresso degli studenti nell’anno scolastico 2026/2027.

Una scuola che sarà aperta anche al quartiere con spazi comuni dove potranno essere svolte anche attività extra scolastiche e la grande agorà. La nuova Bellani si estenderà su una superficie di 3900 mq comprensivi di cui un’area sportiva da 900 mq, una biblioteca e un’agorà, spazi polivalenti e un collegamento funzionale al vicino oratorio. Sarà dotata di 21 aule, 6 laboratori e 6 aule speciali. “Per la nuova Bellani abbiamo scelto di realizzare una struttura ad alto rendimento energetico - aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti -. Verrà realizzata con pannelli in legno lamellare e con ampi spazi luminosi: il mix di interventi ci consentirà di beneficiare di una scuola quasi ad emissione zero”.

I rendering mostrano una scuola innovativa, molto luminosa con ampie vetrate, senza i classici corridoi ma uno spazio grande dove si sussegue una sorta di biblioteca diffusa dove prendere i libri. E poi l’auditorium: non un capriccio, ma una necessità per una scuola a indirizzo musicale quale è appunto quella di via Ugo Foscolo e che prevede attività di musica d’insieme che, naturalmente, necessita di spazi adeguati. Una scuola che, come ha ricordato il sindaco Paolo Pilotto “è bella, luminosa, fruibile e accogliente con spazi di socialità e apertura anche al quartiere”.