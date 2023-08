Addio agli incidenti in uno degli incroci più pericolosi della Brianza: arriva la rotatoria

È uno degli incroci più pericolosi della Brianza, spesso al centro delle cronache per incidenti stradali molto gravi. Adesso, con il nuovo progetto, lo svincolo verrà messo in sicurezza. L’amministrazione comunale di Usmate Velate ha approvato, per quanto di propria competenza, il progetto esecutivo relativo alla sistemazione dell’incrocio Viale Monza -Sp177, situato al confine con Arcore e già oggetto di un protocollo d’intesa fra la provincia di Monza e Brianza, la prefettura e i due comuni.

Il progetto

L’incrocio tra viale Monza e la Strada Provinciale 177 si trova in corrispondenza del confine tra i comuni di Arcore e Usmate Velate, sull’asse di collegamento tra i centri abitati di Arcore e Usmate Velate e permette il collegamento con la A51. L’incrocio è uno svincolo a raso con precedenze in cui la strada principale è la Sp177, mentre viale Monza è la strada che deve dare la precedenza. Oltre ad un sistema di precedenze complesso, vi sono altre criticità evidenti che generano differenti punti ad elevato tasso di potenziale incidentalità. La soluzione prospettata dai tecnici consiste nel trasformare lo svincolo in una rotatoria vera e propria, con un’isola centrale che vada a migliorare la sicurezza di tutta l’intersezione. In particolare, verranno migliorati i raggi di curvatura dei tre rami stradali, risagomando le isole spartitraffico esistenti.

Inoltre, il progetto prevede la chiusura della corsia che attualmente porta direttamente il traffico proveniente da Bernareggio ad Arcore: i veicoli si attesteranno tutti nella rotatoria dove, rispettando le precedenze stradali, sceglieranno di dirigersi verso Arcore o verso Usmate Velate. Un ulteriore intervento riguarda la realizzazione di una nuova isola spartitraffico a sud della rotatoria per consentire il mantenimento della corsia esterna alla rotonda in cui sono destinati i traffici provenienti da Arcore e diretti verso Bernareggio.

I costi

Lo scorso autunno era stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale ilcomune di Usmate Velate, in stretta collaborazione con quello di Arcore, si impegnava a farsi carico della progettazione di una soluzione che, previa analisi degli attuali volumi di traffico, permettesse di migliorare l’incrocio con l’obiettivo di renderlo meno pericoloso e quindi di ridurre gli incidenti. Un progetto che, condiviso con provincia di Monza e con la prefettura, dovrà poi essere concretamente realizzato grazie all’impegno economico della provincia che è titolare di quella tratta con un impegno di spesa di circa 144mila euro.

“Il comune di Usmate Velate ha fatto la propria parte da un punto di vista progettuale ed economico, individuando, grazie all’ausilio dei tecnici incaricati, una soluzione che consentirà di rendere più sicuro un tratto di strada particolarmente pericoloso per automobilisti, motociclisti e ciclisti - dichiara Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate -. La collaborazione sovracomunale ci auguriamo possa adesso tradursi quanto prima in opere a vantaggio dei cittadini che da qui transitano per raggiungere numerosi comuni del circondario”.

“Grazie agli interventi proposti – si legge nella relazione progettuale approvata dalla Giunta del Sindaco Mandelli - il nuovo assetto presenta, complessivamente, una sensibile riduzione dei punti di conflitto. Inoltre, rispetto all’assetto attuale, rimarrebbero soltanto punti di conflitto di diversione o di immissione molto meno pericolosi dei punti di conflitto di attraversamento”. Il progetto prevede inoltre il completo rifacimento della segnaletica orizzontale, una implementazione della segnaletica verticale con nuovi segnali di preavviso e nuovi segnali di direzione.