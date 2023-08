La nuova autostrada avanza in Brianza: progetto, espropri e i prossimi step

Il progetto dell’autostrada che attraverserà la Brianza presto sarà inviato ai comuni interessati dal passaggio della variante tratta D. E ora Autostrada Pedemontana Lombarda e Concessioni Autostradali Lombarde hanno richiesto l’avvio delle procedure finalizzate a valutare l’impatto ambientale e la compatibilità urbanistica del tracciato.

Gli espropri

“Gli interessati dagli espropri saranno avvisati attraverso un annuncio pubblicato sui mezzi di informazione e sul sito di Pedemontana Lombarda. Da quel momento, potranno esaminare il progetto e fare le loro osservazioni” si legge nella nota diffusa dalla società.

“Questo progetto rappresenta la nostra idea di qualità sia tecnica e tecnologica, sia di valorizzazione in chiave di sostenibilità. Ma soprattutto vede la presenza forte sul territorio di Autostrada Pedemontana insieme a CAL e a Regione Lombardia, insieme per individuare le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze del territorio e quelle funzionali legate al completamento dell’itinerario dell’A36” afferma Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda.

L’iter e i prossimi step

“Autostrada Pedemontana Lombarda prevede inoltre di mettere a disposizione persone del proprio team, in affiancamento ai tecnici comunali, per illustrare il progetto agli interessati dagli espropri e identificare una soluzione condivisa ad eventuali richieste, nella consapevolezza dell’importanza e della delicatezza di questa fase del progetto per il territorio” spiegano dalla società.

“Da questo momento inizia il percorso autorizzativo, con la richiesta al MIT di convocazione della Conferenza dei Servizi, prima della approvazione da parte del CIPESS: un passaggio ufficiale e istituzionale sulla compatibilità ambientale e urbanistica del progetto” – dichiara l’amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde, Gianantonio Arnoldi. E ribadisce “Il progetto della variante di Tratta D risponde alle esigenze funzionali di traffico e di scenario complessivo previste con il completamento dell’infrastruttura. La A36, nel suo assetto definitivo, completerà l’itinerario alternativo alla A4 nei collegamenti est-ovest, grazie al collegamento con la TEEM e di conseguenza con BreBeMi”.

"L'autostrada green che alleggerirà il traffico"

“Questo è un progetto di grande qualità, sia dal punto di vista tecnico e realizzativo, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti – spiega -. È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa dell’ambiente e sicura, e toglierà traffico da una delle aree più dense di popolazione e di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo infatti concentrarci su aspetti ‘costruttivi’ e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera”. Queste le parole con cui Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, lo scorso 23 luglio ha commentato il rigetto da parte del Tar del ricorso presentato dal comune di lesmo contro la realizzazione dell'arteria autostradale in Brianza che, secondo le previsioni della società, dovrebbe alleggerire il traffico veicolare.