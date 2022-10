L'azienda monzese che si ingrandisce: in arrivo 100 posti di lavoro (e una ciclabile)

A Monza la sede Elesa punta a ingrandirsi. La giunta comunale ha adottato il progetto che prevede l’ampliamento del sito produttivo dell'azienda monzese fondata nel 1941 che si occupa di componenti standard destinati all’industria meccanica, delle macchine e delle attrezzature industriali con sede in via Pompei.

L'azienda, spiegano dal municipio, ha scelto di crescere e di scommettere nuovamente su Monza con una attenzione particolare sul fronte della sostenibilità ambientale.

Il progetto

"Il progetto che ha ottenuto il via libera dalla giunta è conforme al P.G.T. e assicura la realizzazione di interventi a impatto minimo" spiegano dal municipio. Oltre all'attenzione alla sostenibilità dei materiali impiegati sono previsti interventi di compensazione ambientale per un totale di 989.000 euro.

“L’operatore realizzerà solo il 75% di quanto permesso, con una conseguente riduzione del consumo di suolo rispetto a quanto previsto dal PGT – precisa l’Assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti. Inoltre questo Piano Attuativo ci permette di sistemare la viabilità dell’area industriale a nord di Sant’Albino, tracciare una nuova ciclabile e risorse per opere in campo ambientale di quasi 1 milione di euro”.

"Il progetto, oltre alle opere a verde, prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale, da realizzare in un corridoio verde da via Adda fino a via Walter Fontana verso il centro natatorio Pia Grande; sono previsti anche altri interventi nel quartiere Sant’Albino. Dal punto di vista della mobilità è prevista anche la congiunzione delle due vie ora a fondo cieco, via Fontana e via Pompei, con la realizzazione dei relativi sottoservizi" si legge nella nota.

Fino a 200 nuovi posti di lavoro

Secondo le stime rese note dal municipio il progetto di ampliamento porterà 100 nuovi posti di lavoro e altrettanti, stimati, nella rete dell’indotto. “La manifattura rappresenta un importante asset strategico per il nostro territorio – aggiunge l’Assessore alle Attività Produttive Carlo Abbà – che conferma la propria vocazione e si pone al centro di un processo europeo di ‘reshoring’ che non può che portare vantaggi occupazionali anche a Monza. Per questo l’Amministrazione Comunale sostiene e incoraggia le iniziative che vanno in questa direzione, riconoscendone il valore soprattutto in una congiuntura economica così delicata come quella che stiamo vivendo”.

Fino al 31 ottobre sarà possibile presentare osservazioni al progetto che poi seguirà il suo iter di approvazione conclusivo da parte del giunta comunale