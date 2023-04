Anniversario della Liberazione, corteo e cerimonia a Monza il 25 aprile

Anche a Monza per la giornata di martedì 25 aprile è stata organizzata una cerimonia per l'anniversario della festa della Liberazione.

Si terrà martedì a partire dalle ore 9. Si comincia con la celebrazione della Santa Messa si terrà presso la Cappella del Cimitero Urbano di viale Ugo Foscolo. A seguire l’amministrazione comunale deporrà una corona di alloro al campo dei Caduti della Resistenza, alla stele ANEI (L’Associazione Nazionale ex Internati) e al campo dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 10.30 il ritrovo è in piazza Citterio, angolo via Carlo Alberto per la formazione del corteo fino a Piazza Trento e Trieste.

La cerimonia in piazza Trento e Trieste

Alle ore 11 il ritrovo è in piazza Trento e Trieste per l’Alzabandiera e la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità cittadine. Previsti gli interventi del sindaco Paolo Pilotto, del presidente della provincia Luca Santambrogio, di Emanuela Manco in rappresentanza di ANPI e di alcuni studenti del liceo Artistico Nanni Valentini di Monza. Alla cerimonia saranno presenti le Associazioni combattentistiche e d’arma con i loro vessilli ed interverrà la Triuggio Marching Band.

“Il 25 aprile non è solo una ricorrenza annuale da celebrare – spiega il sindaco Paolo Pilotto – ma un Valore imprescindibile del nostro Paese che merita di essere onorato e tramandato attraverso i nostri comportamenti quotidiani”.