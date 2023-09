E' il giorno del Gran Premio di Monza: Frecce Tricolori e gara. Il programma

L'attesa è finita: a Monza è il giorno della gara. Alle 15 dall'autodromo partità la 94esima edizione del Gran Premio. E in pole position nel quindicesimo appuntamento di un Mondiale sin qui dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull, ci sarà la Ferrari di Carlos Sainz. La partenza è fissata per le ore 15 con 53 giri del circuito da percorrere.

Nella giornata di sabato al termine delle prove libere si sono svolte le qualifiche. Il pilota spagnolo della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo, davanti a Max Verstappen, battuto per soli 13 millesimi e a Charles Leclerc, terzo. I tifosi della Ferrari sognano un grande risultato. Chiude la seconda fila per la Mercedes di Russell, terza fila per Perez (Red Bull), ancora autore di una qualifica poco brillante rispetto alla monoposto che guida, a differenza di Albon, sesto con la Williams. La McLaren di Piastri, precede la Mercedes di Hamilton, ottavo, Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin), completano l'elenco dei primi dieci che hanno disputato la Q3.

Il programma

Nella mattinata di domenica è in programma anche la tradizionale parata della domenica mattina: la particolarità, adottata per la prima volta a Monza, è che i piloti saranno a bordo di auto della casa che fornisce loro la power unit. Verstappen e Perez (Red Bull), Ricciardo e Tsunoda (AlphaTauri) gireranno con Ford d’epoca. I motori della Casa statunitense equipaggeranno, infatti, le vetture schierate dalla nota azienda austriaca di bevande energetiche a partire dal 2026.

Il suggestivo pre-gara sarà caratterizzato da una danza tricolore sulle note del violino elettrico suonato da Andrea Casta. A cantare l’inno di Mameli, a pochi minuti dal via, il Volo. Il trio - eccellenza del bel canto italiano nel mondo - sarà accompagnato dalle note della banda della polizia di Stato. A suggellare l’evento, l’ormai tradizionale sorvolo delle Frecce Tricolori.

Le Frecce Tricolore

Da sempre Gran Premio di Monza signica anche Frecce Tricolori. Poco prima del via ufficiale della corsa infatti la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare stenderà sul cielo sopra la griglia di partenza dell'autodromo di Monza il Tricolore più lungo del mondo. E il sorvolo è sempre uno spettacolo molto atteso dagli spettatori e dai tifosi della Formula Uno ma anche in città dove sono tantissimi i cittadini e i brianzoli che aspettano con gli occhi al cielo il momento del passaggio.

Lo spettacolo è in programma tra le 14:45 e le 15 di domenica quando, poco prima dell'inizio della gara, sul finire delle note dell’Inno di Mameli - quest'anno intonato da Il Volo accompagnato dalla banda della polizia di Stato - i nove velivoli MB-339PAN della formazione principale delle Frecce tricolori dell'Aeronautica italiana sorvoleranno Monza per il Gran premio di Formula Uno. Quest'anno l'appuntamento assume un valore più importante perchè avviene nell’anno del Centenario dalla costituzione dell’Aeronautica Militare come Forza Armata autonoma, avvenuta nel 1923. Cento anni di storia: gli stessi del “Tempio della Velocità” che li ha celebrati proprio lo scorso anno. Storia, velocità, innovazione, tecnologia, motori e spirito di squadra accomunano da sempre i Reparti di Volo dell’Aeronautica Militare, l’Autodromo Nazionale Monza e le scuderie della Formula 1. Sin dalla costituzione della Forza Armata nel 1923, infatti, gli uomini e le donne in azzurro operano quotidianamente al servizio del Paese nell’impronta dell’innovazione e della modernità.