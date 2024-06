Monza torna indietro nei secoli al 1174: è il giorno della Rievocazione storica

Monza per un giorno torna indietro nel tempo fino al 1174. Sabato 8 giugno è il giorno della Rievocazione storica con sbandieratori, falconieri, un mercato medievale sotto l'Arengario e l'atteso spettacolo in Duomo. Ecco le tappe salienti di una giornata di appuntamenti e iniziative che ripercorre la storia della città.

“E’ stata un'avventura iniziata 43 anni fa e sono orgogliosa che sia diventata una manifestazione della città” ha detto la signora Meregalli. “Sono nata in via Lambro da una famiglia monzese del Seicento e i miei genitori e i miei nonni si interessavano all’amministrazione e alla vita cittadina e ho avuto occasione di conoscere la storia di Monza e ho voluto condividerla con i miei concittadini” ha spiegato, illustrando i retroscena di una manifestazione che negli anni è cresciuta coinvolgendo un pubblico sempre maggiore, sconfinando anche oltre la città e allargandosi alla Brianza. Un evento rinomato che ogni anno richiama migliaia di visitatori e mette insieme una macchina organizzativa tra figuranti, partecipanti e volontari di circa mille persone.

Sbandieratori, mercato medievale e sfilata

Come da tradizione, anche quest’anno l’8 giugno il corteo sarà animato dalle centinaia di figuranti in costume d’epoca (molti dei quali provenienti da associazioni culturali provenienti dalla Lombardia e che per la prima volta faranno parte della grande macchina della Rievocazione Storica Monzese) che attraverseranno le vie del centro storico, e si concluderà con il tradizionale e suggestivo spettacolo in piazza Duomo. Immancabile la presenza della regina Teodolinda, con i membri della sua corte e con tanto di Tesoro al seguito. La manifestazione si aprirà già nel pomeriggio, alle 16, nella piazza dell’Arengario con un mercato medievale, ove sarà possibile assistere alle prove di volo di talentuosi falconieri. Pronti anche a far giocare i più piccoli. Ad accompagnare la fiera, ove sarà possibile scoprire gli antichi mestieri, come la lavorazione del pizzo, e fare un tuffo nel passato con i protagonisti dell’epoca, la sfilata degli sbandieratori ad annunciare l’importante evento.

Lo spettacolo in Duomo

Sotto le guglie del Duomo, alle 21, si aprirà infine la consueta esibizione teatrale, e a intrattenere il pubblico saranno numerosi ospiti. Attori, danzatori e cantori medievali del territorio, e ancora trampolieri, acrobati, e poi giochi pirotecnici e mirabolanti animazioni caratterizzeranno infine l’ultima parte della serata. Che vedrà il sagrato animarsi della magica esibizione della Compagnia internazionale dei Folli accompagnati dalla musica e con l’imperdibile volo della colomba teodolindea sul pallone aerostato. Per garantire una maggiore sicurezza lo spettacolo in piazza Duomo è a ingresso contingentato (per cui era possibile prenotare gratuitamente il proprio posto). Per chi non fosse riuscito a garantirsi l'accesso, la manifestazione verrà proiettata su un maxi schermo in piazza Trento e Trieste.