In Brianza un altro circo con gli animali: scatta la protesta davanti al tendone

A Desio è arrivato il circo e scatta la protesta degli animalisti. A due settimane dal picchetto fuori dal circo Madagascar allestito a Villasanta, adesso gli animalisti tornano a protestare davanti al tendone. Questa volta a Desio dove dal 16 febbraio è arrivato il circo Greca Orfei. La protesta è fissata per sabato 24 febbraio quando dalle 14 i volontari dei gruppi animalisti Fronte animalista, Metta sezione Milano, Avis, No mattatoio sezione Milano protesteranno davanti al tendone di via Caravaggio per dire no all’utilizzo degli animali all’interno degli spettacoli, e rivendicando un circo fatto solo da artisti. Al circo Greca Orfei ci sono elefanti, tigri, leoni.

Lo scorso 11 febbraio gli animalisti avevano già protestato a Villasanta e in quell’occasione non erano mancati momenti di tensione, non solo contro i circensi, ma anche contro i genitori e contro i nonni che portavano al circo i bambini. A Villasanta nella notte tra il 10 e l’11 febbraio pare che qualcuno abbia tentato di aprire le gabbie e liberare e gli animali e alcuni cavalli sarebbero stati riempiti con la schiuma degli estintori. Immediata la denuncia alle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini per cercare di risalire al presunto (o ai presunti) colpevoli.