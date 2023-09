Stesi a terra, con in mano lo striscione "Fondo riparazione". Ennesimo blitz mercoledì mattina degli attivisti di "Ultima generazione", gli ambientalisti che da mesi ormai - sempre con azioni eclatanti - lottano per alzare l'attenzione sull'emergenza climatica.

Verso le 7, i manifestanti hanno paralizzato viale Fulvio Testi in direzione Milano con un sit in all'altezza della Multimedica, nel comune di Cinisello Balsamo. Inferociti gli automobilisti, che hanno chiesto più volte ai giovani che protestavano di spostarsi. Da qualcuno sono anche arrivati insulti e parolacce.

Nei mesi scorsi "Ultima generazione" aveva già inscenato proteste simili. In un'occasione, invece, gli ambientalisti avevano imbrattato la statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo con della vernice arancione. Poco dopo avevano fatto lo stesso colpendo un telone messo a protezione della statua.

L'ultima richiesta del gruppo è la creazione di un fondo di riparazione "per i danni delle catastrofi climatiche". "Facciamo resistenza civile per ottenerlo", si legge sui loro social. Gli attivisti sono poi stati portati via da poliziotti e carabinieri.