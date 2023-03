"La famiglia arcobaleno non si tocca": anche in Brianza si prepara la protesta

“Giù le mani dalle nostre famiglie”. Questo il grido lanciato dall’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno (BOA) all’indomani dello stop della prefettura di Milano alla registrazione dei figli delle coppie arcobaleno nel capoluogo meneghino e alle decisioni del governo sul riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Anche la comunità Lgbtq+ di Monza e Brianza si mobilita e sta organizzando una manifestazione in piazza, come quella prevista il 18 marzo a Milano davanti alla prefettura.

“Nelle ultime ventiquattro ore abbiamo assistito ad un vero e proprio editto contro l'amministrazione del Comune di Milano che, notoriamente, ha fatto da apripista nel riconoscimento delle famiglie arcobaleno - dichiara Oscar Innaurato, vice presidente di BOA -. Oggi, inoltre, la commissione Affari Europei del Senato della Repubblica ha bocciato la richiesta della Commissione Europea nell'approvazione del certificato di filiazione europeo che avrebbe concesso a tutti i minori della Comunità Europea il riconoscimento dei genitori, famiglie arcobaleno incluse”.

Da qui la decisione della mobilitazione in piazza e anche attraverso la rete. BOA invita i brianzoli a inviare un’email proprio sindaco chiedendo di prendere le distanze da quanto dichiarato dal governo. “Anche con atti di disobbedienza civile - prosegue Innaurato -. Attualmente solo i Primi Cittadini possono riconoscere la prole di coppie omogenitoriali, a loro discrezione e, secondo la loro indicazione politica, dato il vuoto legislativo presente in Italia. Auspichiamo che in tutte le piazze italiane si organizzino manifestazioni a sostegno della comunità arcobaleno, come il 18 marzo a Milano. In attesa di una mobilitazione in piazza invitiamo tutti a scrivere alle proprie Sindache o ai propri Sindaci utilizzando o una propria mail o compilando questo form https://bit.ly/trascriveteli”.