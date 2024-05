I cittadini accerchiano il cantiere e dicono no al maxi progetto delle torri nel quartiere

Erano numerosi a gridare il loro no contro quel maxi progetto che cambierà il volto del quartiere. Erano tanti i cittadini che sabato pomeriggio hanno “accerchiato” il cantiere tra via Ticino e via Tiro a Segno dove dovrebbero sorgere le tre torri. Quell’area che sui documenti del Pgt corrisponde all’area AT05 e che da anni il Comitato San Fruttuoso per il bene comune difende chiedendo che quel grande spazio verde nel cuore del quartiere non venga edificato. Il progetto, nato durante la giunta Allevi, prevede la costruzione di 3 torri.

La nuova San Fruttuoso

Un progetto che - come aveva spiegato l’anno scorso l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti a MonzaToday - prevede la “riduzione dell’altezza delle torri del 30%, sono stati tolti 10mila mc, alzato dal 30 al 40% la percentuale di appartamenti in edilizia convenzionata rispondendo così alla domanda di tanti giovani di comprare una casa a Monza, per molti impresa impossibile”. Una sorta di piccolo quartiere residenziale dove Lamperti spiega saranno presenti tanti servizi utili a chi decide di venire a vivere a Monza. “Non ci sarà più il supermercato, come era stato pensato nel progetto del mio predecessore, l’assessore Martina Sassoli. Ma ci saranno negozi di vicinato. Non ci sarà, come erroneamente affermato dai comitati, un palazzetto dello sport, ma una palestra comunale ben attrezzata a servizio del quartiere. Non possiamo derogare il Pgt a nostro piacimento: stiamo lavorando, come promesso, alla stesura di un nuovo Piano di governo del territorio, con l’obiettivo di azzerare il consumo di suolo pubblico e di rigenerare le aree dismesse alcune a verde altre edificabili”.

I cittadini protestano

Ma il Comitato San Fruttuoso per il bene comune non ci sta e sabato lo ha dimostrato con il flash mob attorno all’area recintata sulla quale sono stati appesi striscioni con la scritta “Sindaco vogliamo respirare”, “Non c’è più solo da consumare: il bosco di quartiere è da salvare”, “Basta cementificare, vogliamo respirare”, “Non è saggio distruggere il paesaggio”. Un collegamento al tema del paesaggio non certo casuale. Il flash mob organizzato dal Comitato San Fruttuoso per il bene comune era inserito nella rassegna “Fuoriluogo”, una contromanifestazione organizzata dal Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza in risposta alla Settimana del paesaggio organizzata dal Comune. All’idea del bosco verticale in città, i manifestanti hanno richiesto un bosco orizzontale: niente torri verdi con appartamenti di lusso, ma distese di alberi e di prati.

"Non c'è rispetto del paesaggio"

“Crediamo non basti parlare di ‘paesaggio’ per dimostrare di averne cura e salvarlo – spiega Giorgio Majoli, referente del Coordinamento dei Comitati e delle associazioni -. Quanto ne abbiamo già perso e ne perderemo ancora? Servono atteggiamenti e comportamenti coerenti. Questa giunta si caratterizza per aver fatto e scritto nel programma elettorale dichiarazioni a difesa del territorio e dell’ambiente che ora sta smentendo nei fatti. Appena eletta, ha smentito clamorosamente la parte del programma del sindaco e della coalizione dove si afferma(va) che il Documento di Piano del PGT scadeva a maggio del 2022. Questa giusta affermazione consentiva di considerare inedificabili 50 Ambiti di trasformazione per un totale di circa 1.300.000 metri cubi di nuovo cemento. Secondo l’assessore Lamperti si trattava di un “refuso” del Programma…Un vero dietro front”.