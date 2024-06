"Mi incateno davanti a casa: noi le ruspe e il maxi cantiere non lo vogliamo"

“In via Gentili le ruspe non devono arrivare. Noi non vogliamo compensazioni per un’opera che è inutile e dannosa per il quartiere. La questione è un’altra: il maxi svincolo di Serravalle non serve e non va fatto. Io sono pronta a incatenarmi in via Gentili, fuori da quella casa costruita dai miei suoceri con tanti sacrifici”. È stata lapidaria Milena Villa, residente di San Rocco e componente del Comitato vie Gentili, Talete Aristotole Monza che ieri sera, lunedì 3 giugno, durante l’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Monza al centro civico ha avuto parole di fuoco contro il progetto che impatterà profondamente sul quartiere.

Le rassicurazioni del Comune

L’incontro era stato voluto dall’amministrazione per raccogliere le ipotesi di compensazione da richiedere a Serravalle in seguito alla realizzazione dell’opera. Un maxi svincolo finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo di 42 milioni di euro, con un cantiere di 415 giorni lavorativi e pesanti disagi sia nella fase degli interventi (con ruspe davanti ai cancelli, smog e rumori), ma anche nella fase successiva quando il traffico del quartiere sarà ulteriormente congestionato. Un’opera finanziata in previsione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che, però, se non ci saranno intoppi sarà pronta tra 4 anni. Neppure l’intervento dell’assessore alla Viabilità Giada Turato che ha rassicurato sul fatto che il Comune di Monza ha messo come obbligo per la realizzazione dell’opera la copertura del tunnel di 70 metri che passerà vicino alle scuole, alla palestra e al campo di calcio ha placato gli animi. Il Comitato ha ribadito il netto no all’opera.

Le compensazioni richieste

La richiesta di una sorta di lista dei desideri da fare realizzare a spese di Serravalle nel quartiere a compensazione dei disagi provocati dalla maxi struttura ha ulteriormente scatenato la rabbia dei residenti. Mentre il Comitato ha continuato a ribadire che quell’opera non va assolutamente fatta, c’è chi comunque rassegnato al possibile arrivo delle ruspe ha chiesto la sistemazione dei tre sottopassi; la creazione di un’area verde nelle due aree cintate di proprietà di Serravalle (anche se l’architetto del Comune Carlo Maria Nizzola, intervenuto alla serata, ha spiegato che non possono essere piantumate); la sistemazione della scalinata della ferrovia che collega Casignolo a San Rocco; la creazione di una sorta di percorso vita con verde, alberi e panchine da via Trasimeno attorno al futuro maxi deposito della M5; la creazione di un maxi parcheggio con 120 posti nell’area recintata di Serravalle; la trasformazione del sottopasso pedonale di Sant’Alessandro in un sottopasso aperto alle auto con una sola corsia per smaltire il traffico la mattina; la creazione di una fermata ferroviaria a San Rocco per arrivare direttamente a Milano e con la possibilità di parcheggiare le auto nell’ex area Auchan di Cinisello Balsamo. Tutte proposte raccolte dall’amministrazione e che verranno presentate entro il 10 giugno alla Regione Lombardia.

Come bloccare l'opera

Proposte che il Comitato ha bocciato. “Le compensazioni sono un ricatto morale – ha spiegato Gabriella, un’altra componente del Comitato -. Quest’opera non va fatta perché è inutile. Basterebbe eliminare la gabella del casello autostradale e il problema verrebbe risolto. Ben vengano gli interventi per il miglioramento del quartiere, ma non possiamo pagare ancora uno scotto così alto”.

E c’è poi chi è certo che con una maggiore pressione da parte delle istituzioni sarà possibile bloccare l’opera, così come è stata pensata. “Il progetto va completamente ripensato da persone competenti – ha spiegato l’ingegnere Giuseppe Civati -. E se ripensato si capisce che prevede molto meno utilizzo di suolo. Per attuarlo ci vogliono almeno 10 anni. Inoltre va ripensato in collegamento alla realizzazione di altre 2 opere che impatteranno sulla città e che nel progetto non sono previste: Pedemontana nel prolungamento di viale delle Industrie verso la Sp60 e la realizzazione della M5 con il maxi deposito a Casignolo”.