Il sit-in contro il patrocinio del comune alla presentazione del libro sul "generale fascista"

Il sit - in di protesta era già stato annunciato nei giorni scorsi dal comitato locale di Anpi. E nella serata del 13 dicembre, in piazza Conciliazione a Desio, ha infine preso forma. In modo anche piuttosto partecipato. Al centro della protesta la presentazione del libro dedicato a Giorgio Pisanò (comandante della XMas, delle Brigate Nere e fondatore del Movimento fascismo e libertà) organizzata appunto nella stessa sera nella sala del palazzo comunale di Desio e patrocinata dal comune.

Proprio il patrocinio dell'ente aveva suscitato una scia di indignazione e protesta culminata anche con una raccolta firme di iniziativa popolare per chiedere all'amministrazione guidata dal sindaco Simone Gargiulo di ritirare il patrocinio alla presentazione del libro e di annullare l'evento.

Un caso che è finito anche sui banchi del consiglio provinciale. Con l'intervento deciso del gruppo Brianza Rete Comune e con anche l'impegno del presidente della provincia Santambrogio a chiedere all’amministrazione di Desio la revoca del patrocinio. "La nostra Repubblica si fonda sull’antifascismo. Non si tratta di libertà di espressione di pensiero, e non è nemmeno questione di destra o sinistra: i valori democratici e il rispetto dello stato di diritto devono unirci tutti nell’affermazione della gravità della concessione del proprio patrocinio da parte di una istituzione locale ad una manifestazione di questo tipo - ha affermato Vincenzo Di Paolo, capogruppo della lista di centrosinistra, nella seduta di consiglio del 12 dicembre - Sosteniamo la richiesta che è emersa da diverse associazioni, da movimenti e organizzazioni e auspichiamo che l’appello al ritiro del patrocinio, anche all’ultimo istante utile, sia condiviso dall’intero consiglio e dal presidente”.

I motivi della protesta

Non appena annunciata sulla pagina online del comune l'iniziativa, promossa dall’associazione culturale Urania di Sovico, col patrocinio dell’amministrazione comunale, aveva subito richiamato l'attenzione e l'indignazione della sezione desiana di Anpi che in un comunicato ufficiale aveva espresso la sua contrarietà all'evento: "L’autore, che sarà presente, è Luca Bonanno, il quale non ha mai fatto mistero delle proprie simpatie neofasciste, e nei cui post non manca di esaltare la Repubblica di Salò ed i suoi squallidi componenti, addirittura irridendo e schernendo l’Anpi" si legge nel comunicato. Poi la specifica : "A tale proposito l’Anpi sezione di Desio ricorda all’amministrazione di Desio che il Regolamento comunale prevede che, per avere il patrocinio della manifestazione, va presentata una dichiarazione di antifascismo e adesione ai valori costituzionali. Aggiungiamo che la sala in cui si svolge l'evento è dedicata al partigiano, nonché presidente della Repubblica, Sandro Pertini - si legge ancora nel comunicato - Pertanto si chiede, al sindaco di Desio e all’intera giunta, richiamandoli al rispetto dei regolamenti, di rimuovere e negare il patrocinio, unitamente all'uso della sala Pertini a questa e a simili future iniziative legate a personaggi di chiara appartenenza fascista per non oltraggiare e ferire i sentimenti antifascisti della città".