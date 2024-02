La protezione civile compie 20 anni: al via il corso per gli aspiranti volontari

La protezione civile di Monza spegne le prime 20 candeline e per l'occasione si appresta a reclutare nuovi volontari.

Prenderà infatti il via lunedì 4 marzo la nuova edizione del corso per aspiranti volontari del gruppo, istituito nel 2004, dopo che l’esondazione del Lambro nel 2002 aveva evidenziato la necessità di poter contare su un nucleo formato di persone in grado di lavorare sulla prevenzione delle emergenze ambientali e di fronteggiarle.

Al gruppo - che si è riunito per la prima volta alle 15 del 14 febbraio 2004 - aderirono più di 100 partecipanti, alcuni dei quali ancora in attività. A oggi sono circa 80 i volontari della protezione civile di Monza, divisi in 5 squadre (unità di intervento) e 6 nuclei (unità specialistiche).

Volontari cercasi

Il nuovo corso formativo, che verrà avviato dal 4 marzo, si compone di dieci incontri che si svolgeranno fino a metà aprile presso il centro civico di via D’Annunzio 35 alle 21. Durante il corso, gratuito, saranno condivise le nozioni base necessarie a svolgere l’attività di protezione civile: dai doveri del volontario all’uso di strumenti da campo come radio e tende, alle modalità con le quali prevenire o affrontare tutti i possibili scenari in cui i volontari sono chiamati ad intervenire. Come gli eventi sismici o di natura idrogeologica fino maxiemergenze sanitarie.

Per iscriversi occorre avere più di 16 anni ed essere in buone condizioni psicofisiche. È possibile consultare il programma completo del corso al link https://www.comune.monza.it/it/news/Volontari-di-Protezione-Civile-al-via-il-corso-base/, mentre per iscriversi occorre compilare il form al link https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Protezione-civile-e-Emergenze/diventa-volontario/.

"Volontari indispensabili per tramandare la cultura della prevenzione"

"Il gruppo comunale di protezione civile, che gode della stima e riconoscenza di tutta la città - osserva il sindaco Paolo Pilotto - è una risorsa preziosa per Monza e ha dimostrato in molte occasioni quanto si riveli cruciale nell’affrontare con competenza le emergenze del territorio. Fondamentale anche il ruolo svolto nelle numerose attività di prevenzione, a partire dalla costante cura del letto del fiume Lambro e dei suoi argini in città. Coinvolgere nuovi cittadini nelle attività del gruppo significa tramandare questa cultura di prevenzione, senso di responsabilità e cittadinanza attiva".