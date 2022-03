Dalla Lombardia mezzi carichi di medicine in partenza per l'Ucraina

Oggi lo stoccaggio nel magazzino regionale di Areu a Settala, in provincia di Milano. Questa sera inizieranno le operazioni di carico sui mezzi della Colonna mobile regionale di protezione civile, che partiranno domani mattina, sabato 5 marzo, per consegnare i farmaci ed i materiali della Lombardia all'hub logistico di Palmanova (in provincia di Udine). Un hub costituito dalla protezione civile nazionale insieme a Regione Friuli Venezia Giulia, che si occuperà del trasporto a destinazione.

In Ucraina iniziano a mancare cibo, acqua, ma soprattutto le medicine. Una richiesta urgente di medicine che arriva proprio dall'Ucraina e alla quale l'Unione europea sta rispondendo organizzando una grande macchina della solidarietà. La Regione Lombardia si è immediatamente organizzata in collaborazione con le Direzioni generali welfare e territorio e Protezione Civile, all'Agenzia regionale emergenza urgenza per l'invio di farmaci e materiali sanitari.

"È stata inviata la richiesta al sistema delle Ats ed Asst, che hanno risposto tempestivamente - spiega Pietro Foroni, assessore regionale alla protezione civile -. Un'operazione di grande rilevanza per fornire supporto concreto alla popolazione ucraina in questo tragico periodo storico e questo anche grazie al nostro eccellente sistema di protezione civile. Ringrazio tutti i volontari che nelle prossime ore saranno impegnati nelle operazioni, sempre in prima linea per fornire assistenza e dare risposte rapide e immediate".

Straordinaria la risposta delle strutture sanitaria sia pubbliche sia private. "L'efficienza e l'eccellenza della nostra sanità e di chi vi opera e lavora è testimoniata anche dalla grande attenzione davanti a tragici fatti che non stanno interessando direttamente il nostro territorio, ma di cui tutti ci sentiamo emotivamente coinvolti e per questo pronti a fare la nostra parte - precisa Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore al Welfare -. Grazie anche alla protezione civile che da sabato mattina si metterà in viaggio per questo 'viaggio' così importante. Professionalità, preparazione e umanità stanno facendo ancora una volta la differenza di fronte a una folle guerra che speriamo si concluda al più presto".