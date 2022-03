La Protezione civile della Lombardia pronta ad aiutare i profughi

La protezione civile della Lombardia è pronta per dare una mano ai profughi in arrivo dall'Ucraina. Ad annunciarlo l'assessore regionale Pietro Foroni. "I nostri uffici, insieme alla sala operativa regionale, sono costantemente in contatto con il Dipartimento nazionale di protezione civile - spiega - per fornire assistenza alla popolazione e contribuire nelle eventuali operazioni di accoglienza. Al momento si stanno individuando due filiere di intervento per i profughi: relazioni bilaterali dirette tra le comunità ucraine e Paesi dell'Unione Europea con comunità ucraina residente; flussi di profughi non organizzati verso la Polonia e Slovacchia da ripartire all'interno dell'Unione Europea".

Almeno 2mila profughi sono già arrivati in Italia in modo autonomo, appoggiandosi poi presso amici, parenti o conoscenti. "È in corso la definizione della prima ordinanza del capo dipartimento della protezione civile - aggiunge Foroni - per assistenza alla popolazione che proviene dalle zone di guerra. La Lombardia, come avvenuto per l'emergenza sanitaria, è operativa e pronta a intervenire".

Intanto in Brianza (ma non solo) è partita la macchina della solidarietà. In molti Comuni sono state attivate raccolte di cibo, vestiti e medicinali da inviare in Ucraina. Alcuni ucraini che vivono e lavorano in Brianza si stanno attivando per raccogliere materiale da inviare in Patria. Da Villasanta una raccolta di viveri e di medicine anche per gli animali dei canili e della popolazione ucraina che sta vivendo il dramma della guerra.