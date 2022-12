Metrotranvia Milano-Seregno: sottoscritto il protocollo di legalità

Sottoscritto il protocollo di legalità per la realizzazione della Metrotranvia Milano-Seregno. Il documento - che è stato sottoscritto nella giornata di mercoledì 30 novembre - è stato siglato dalla Città metropolitana in qualità di soggetto committente, dai prefetti di Milano e di Monza e della Brianza, dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lombardia e l’Emilia Romagna prevede adempimenti aggiuntivi rispetto alla vigente normativa antimafia.

In concreto verrà estesa la verifica per le informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle Imprese (contratto di appalto e subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Verrà, inoltre, assicurata dal soggetto che si aggiudicherà l’appalto la costituzione di una bancadati informatica nella quale saranno raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell’opera e tutte le informazioni relative alle attività in corso nel cantiere. Alla banca dati accederanno le locali forze dell’ordine e la DIA per acquisire tempestivamente ogni utile informazione al contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il testo è stato sottoscritto anche dal rappresentante dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e delle organizzazioni sindacali di categoria (FILLEA-CGIL, FILCA CISL, FENEAL-UIL) che potranno verificare il rispetto della legalità e della norme relative alla sicurezza sul lavoro.

L'infrastruttura, dal valore di 258,5 milioni di euro, una volta ultimata si snoderà per circa 15 km toccando numerosi comuni.