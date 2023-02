Quelle misteriose provette dietro ai cartelli stradali

Qualcuno le ha già notate, altri erano invece presenti quando quelle 'misteriose' provette sono state posizionate dietro ai cartelli stradali in diverse vie dei quartieri monzesi di Sant'Albino e di San Fruttuoso. Si tratta di provette per il campionamento dell'aria che sabato mattina sono state posizionate in alcune zone dei due quartieri molto trafficati del capoluogo. L'iniziativa rientrava nelle attività promosse da 'Cittadini per l'aria'. I due comitati locali (Comitato di quartiere di Sant'Albino e il Comitato di San Fruttuoso per il bene comune) ne hanno acquistati circa una quindicina. Gli strumenti per il campionamento dell'aria verranno ritirati il 4 marzo e verranno poi inviati in un laboratorio in Inghilterra per l'analisi delle polveri rilevate.

Il problema dell'aria irrespirabile a Monza, purtroppo, non è una novità. Già l'anno scorso il capoluogo brianzolo era entrato nella top ten delle città più inquinate d'Italia. Un primato che è stato riconfermato anche pochi giorni fa dalla consueta classifica stilata da Legambiente che ha visto la città di Teodolinda primeggiare a livello nazionale per le rilevazioni di Pm10 e NO2.

Un problema annoso quello dell'inquinamento in città, soprattutto in alcune zone di Monza. Da anni il Comitato di quartiere di Sant'Albino sollecita l'installazione di una centralina di Arpa anche nel quartiere e precisamente alla rotonda del cimitero dove, soprattutto nelle ore di punta, si concentrano serpentoni di auto. Stessa richiesta anche a San Rocco dove i cittadini Emilio Dilda e Salvatore Coletta da oltre 10 anni chiedono l'installazione di una centralina nel quartiere, in particolare in via Monte Santo una sorta di autostrada nel cuore del quartiere. Sollecitazioni che i due monzesi hanno più volte fatto al comune vedendosi poi sempre rimpallati ad altri enti o direttamente alla regione Lombardia. Le centraline di Arpa a Monza sono due: una nel parco, l’altra in via Macchiavelli, una strada interna del quartiere di San Giuseppe.