La Provincia si prepara: ecco il piano neve sulle strade provinciali

Uomini e mezzi della Provincia di Monza e Brianza sono pronti a intervenire per evitare i disagi per la nevicata attesa per domani, mercoledì 8 dicembre.

La Provincia ha predisposto un piano di intervento per garantire la sicurezza sugli oltre 200 Km di strade provinciali. Pronti ad entrare in azione i mezzi appositamente attrezzati per la salatura dei manti stradali per prevenire la formazione di ghiaccio e per lo sgombero della neve con lame di varia ampiezza.

Sono state programmate le operazioni di salatura già per le prime ore della mattinata con 6 spargisale a scopo preventivo, successivamente, qualora persista l'evento nevoso con cumuli superiori a 3 centimetri, sono pronte ad entrare in azione 30 lame sgombraneve che resteranno in circolazione per tutto il tempo necessari. Sono a disposizione altri 6 spargisale che portano la flotta dei mezzi a disposizione a 12 spargisale.

Dalla Provincia si ricorda che è obligatorio viaggiare con catene a bordo o pneumatici invernali lungo 8 strade provinciali particolarmente insidiose:

Strada provinciale 102 Giussano - Fornaci nei Comuni di Briosco e Giussano dal km. 1+100 al km 2+550.

Strada provinciale 135 Arcore – Seregno (tronco Arcore – Albiate) nei Comuni di Albiate e Triuggio dal km. 6+050 al km 7+250.

Strada provinciale 154 Lesmo – Besana Brianza in Comune di Besana Brianza dal km 3+130 al km 4+280.

Strada provinciale 6 Monza – Carate Brianza – direzione per Besana Brianza nel Comune di Besana Brianza dal km 30+700 al km 32+390.

Strada provinciale 155 Carate Brianza – Veduggio nel Comune di Veduggio con Colzano dal km 7+350 al km 8+900.

Strada provinciale 174 direzione Lazzate – Meda direzione per Mariano nel Comune di Lentate sul Seveso dal km 0+045 al km 0+506.

Strada provinciale 177 Bellusco – Gerno nel Comune di Camparada dal km 11+710 al km 12+280.

Strada provinciale 7 Villasanta – Lesmo nel Comune di Lesmo dal km 2+250 al km 3+025.