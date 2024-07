Gli adolescenti mettono in crisi mamma e papà: il Comune offre ai genitori incontri con lo psicologo

Il Comune di Monza in aiuto dei genitori di adolescenti e preadolescenti. Un percorso di 24 ore di consulenza psicologica rivolta a mamme e papà, per fornire una formazione di base per affrontare le sfide legate all'adolescenza e all'utilizzo dei social network.

È questa una delle attività inserite nel progetto “Presidi di quartiere” finanziato dal bando regionale "Sport & Giovani: crescere insieme", che vede il Comune di Monza come partner di Nuova Artistica Monza ASD - realtà capofila del progetto - e di Asd Silvia Tremolada APS, Il Veliero ODV, Associazione Culturale Geniattori APS, UISP Monza e Brianza e L'Arte di Amarsi APS. Il progetto – che partirà dal mese di settembre - punta a coinvolgere un totale di 2mila persone e ha una durata di 12 mesi. L’importo erogato dal bando regionale è di 50mila euro, a cui si sommano 12mila 500 euro erogati dall’ente capofila e ulteriori 10 mila di cofinanziamento da parte del Comune di Monza.

Nello specifico il progetto che riguarda i genitori prevede anche percorsi di gruppo a supporto alla genitorialità, focus group e momenti di condivisione. Le attività sono volte a fornire agli adulti strumenti pratici ed emotivi per affrontare le sfide quotidiane nell'educare e sostenere i propri figli. “Il focus sull'adolescenza e sull'utilizzo dei social network riflette le esigenze specifiche delle famiglie nel contesto attuale, dove la tecnologia e i cambiamenti sociali influenzano profondamente la vita quotidiana”, riferiscono dal Comune di Monza.

Ma il progetto è molto più ampio e coinvolge anche i ragazzi sempre più spesso si ritrovano il pomeriggio da soli: mamma e papà ancora al lavoro, e non sempre la famiglia ha la possibilità economica di far frequentare attività sportive o culturali. Così che con questo progetto - che si svolgerà nello spazio Nam in via Silva 22; allo spazio Rosmini in via Rosmini 72; alla scuola Sabin in via Iseo 18 e alla sede Uisp in via d’Annunzio 7 – sono previste anche attività sportive (ginnastica artistica, trampolino elastico, judo, acrobatica, bocce, pallavolo, basket, calcio, aikido e ginnastica per la salute) per il benessere del corpo e della mente, oltre che come opportunià di socializzazione.

Inoltre verrà organizzato un festival teatrale “inclusivo” con l’obiettivo di continuare a promuovere sul territorio la cultura del linguaggio e dell'espressione del teatro come mezzo educativo, formativo e aggregativo per tutti, in particolare per i giovani con e senza disabilità. Sarà un Concorso teatrale tra compagnie del settore organizzato dall’Associazione Il Veliero di Monza, in collaborazione con la compagnia del Teatro Binario 7.

“Attraverso lo sport e le attività di aggregazione – afferma l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - possiamo fornire ai giovani molti strumenti per sconfiggere il senso di isolamento e di disagio che, soprattutto in contesti periferici, può avere terreno fertile tra i ragazzi. Il progetto ha una ben precisa identità territoriale e prevede di raggiungere genitori e figli nei tre quartieri, con un approccio ben strutturato e che mira a costruire reti e ad agire su più fronti, attivando iniziative sportive, ludiche e culturali che permettano di sviluppare le diverse competenze dei ragazzi aderenti al progetto e di agevolare la socializzazione fra pari”.