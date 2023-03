Il comune brianzolo che offre lo psicologo gratis ai residenti

A Ceriano Laghetto arriva lo psicologo in comune. Nelle sede del municipio è stato inaugurato un nuovo servizio gratuito. Uno sportello di ascolto al quale i residenti possono rivolgersi per trovare un aiuto per affrontare un momento difficile della loro vita. “Attraverso l’istituzione di questo sportello – fanno sapere dal piccolo comune della Brianza – si intende promuovere la prevenzione del benessere psicologico e la valorizzazione delle proprie potenzialità, favorendo la crescita personale”. Un aiuto molto importante, soprattutto in questa delicata fase storica in cui molte famiglie devono fare i conti anche con problemi economici e non sempre tutti hanno la possibilità anche di affrontare questa spesa.

Ascoltare, recepire, promuovere e sostenere: questi gli obiettivi dell’iniziativa riservata a tutti i cerianesi, a partire dai 16 anni d’età. Lo sportello è gratuito, e si accede previo appuntamento telefonando al numero 02.96661308, oppure inviando un’email sociale@ceriano-laghetto.org.