Giornata mondiale della terra: i 3 comuni brianzoli dove si raccoglieranno plastica e immondizia

Un weekend interamente dedicato al nostro pianeta con ben 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente in contemporanea in tutta Italia che vedrà protagonista anche la Brianza. le grandi pulizie si svolgeranno a Lissone, Ornago e Vimercate. È il programma messo in campo da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata mondiale della terra. A Lissone e Ornago i volontari dell'associazione Plastic Free saranno in azione sabato 22 aprile a partire dalle 10. Saranno impegnati a rimuovere plastica e spazzatura ma soprattutto a sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente. A Vimercate l’appuntamento è invece fissato a domenica, a partire dalle 9.

“Invitiamo tutti i cittadini che vogliono compiere un gesto concreto d’amore verso la propria terra ad iscriversi su www.plasticfreeonlus.it e a partecipare- dichiara Andrea Barcellesi, referente provinciale MBPlastic Free Onlus - Saranno i benvenuti. Solo un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

Questi i link diretti per iscriversi alle raccolte:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3599/22-apr-lissone

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4206/22-apr-ornago

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/3899/23-apr-vimercate

L'associazione in questi anni ha svolto un grande lavoro concreto di pulizia (ma anche di sensibilizzazione) su Monza e la Brianza. Soprattutto nel capoluogo dove, con l'arrivo della bella stagione, ogni mese organizza pulizie in punti diversi dalla città, dal centro alla periferia. Un sodalizio ormai molto conosciuto e che ha richiamato la sensibilità ecologista di tante (insospettabili) persone che hanno accolto con entusiasmo l'invito a ripulire le città dall'inciviltà e dalla maleducazione di chi abbandona i rifiuti. Importante e prezioso anche il lavoro di sensibilizzazione che i volontari hanno svolto in alcune scuole del territorio.