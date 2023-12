Pulizia della strada all'alba bocciata: dal 2 gennaio si cambierà in 30 strade di Monza

"Lo avevamo detto all'inizio: era una sperimentazione e in corso d'opera ci saremmo confrontati con i cittadini e con l'azienda. In alcune zone della città sono emersi problemi e dopo un fruttuoso dialogo e confronto con Impresa Sangalli dal 2 gennaio 2024 verranno apportate delle modifiche nell'organizzazione e orario della pulizia della strada in una trentina di via della città. Con ripercussioni anche nelle zone limitrofe". A spiegarlo a MonzaToday è il sindaco Paolo Pilotto.

Il problema della pulizia della strada (con relativo divieto di sosta) dalle 6 alle 9 aveva creato molti disagi con cittadini che all'alba dovevano spostare l'auto per evitare la multa, o la sera parcheggiare anche a 700 metri da casa. O chi, tentandio la fortuna, lasciava comunque l'auto in divieto di sosta. Ma a proprio rischio e pericolo. Proprio come successo lo scorso 15 dicembre nel quartiere Libertà dove c'è stata una "mattanza" di contravvenzioni per auto parcheggiate in divieto di sosta proprio nel giorno e nell'ora (dalle 6 alle 9) del passaggio del mezzo per la pulizia della strada. Il Gruppo Spontaneo Libertà - che fin dall'introduzione della novità a settembre aveva sollevato pesanti critiche - aveva annunciato anche una raccolta firme con lo scopo di riportare la pulizia della strada durante la pausa pranzo.

"Stiamo lavorando già con l'azienda per la comunicazione del cambiamento - spiega Pilotto -. La novità riguarderà strade del quartiere Libertà, delle zone San Gerardo, San Biagio, San Rocco". In questi mesi i cittadini avevano più volte denunciato i problemi che la "rivoluzione" degli orari aveva portato, soprattutto in quei quartieri molto popolosi e dove la mancanza di parcheggi crea seri disagi. Proprio come succede nel quartiere Libertà, o ancora a Sant'Alessandro dove una residente aveva promosso una petizione. "Abbiamo sempre tenuto in considerazione le segnalazioni dei cittadini, dei comitati di quartiere e della consulte", ha precisato il sindaco Pilotto.