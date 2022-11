Ritorno al passato: di nuovo divieto di sosta per la pulizia della strada

"La sperimentazione non ha funzionato. Per questo stiamo modificando, un passo dopo l’altro, i tasselli necessari a rendere la nostra una città pulita, come Monza si merita". A parlare il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore all'Ambiente Giada Turato che annunciano il rispristino del divieto di sosta per la pulizia della strada, una delle novità introdotte dalla giunta di centrosinistra.

Da giovedì 1 dicembre chi parcheggerà lungo le strade di Monza dovrà prestare attenzione ai giorni di pulizia della strada. Per un anno, dopo la rivoluzione introdotta dalla giunta Allevi che aveva abolito il divieto di sosta in concomitanza dei giorni e degli orari di passaggio dei mezzi di spazzamento, adesso si ritorna al passato. "La scelta - si legge nella nota ufficiale diffusa dal comune di Monza - è dettata dalla necessità improrogabile di pulire a fondo la città, operazione che non è stata possibile con i metodi utilizzati finora. La presenza di fogliame e di residui di rifiuti ai bordi dei marciapiedi, inoltre, rappresenta un problema di igiene in primis, oltre a un impedimento rischioso per il sistema fognario in prossimità di caditoie e tombini: per questi motivi si è ritenuto di reintrodurre lo spazzamento a strada libera".

La sperimentazione era stata introdotta dall'allora assessore all'Ambiente Martina Sassoli. "L'azienda Sangalli utilizzerà macchine spazzatrici di ultima generazione che non necessitano lo spostamento delle automobili dalla strada - era stato spiegato un anno fa -. Verranno impiegate macchine spazzatrici con agevolatore che consentiranno di eliminare del tutto l’obbligo di spostare i veicoli per la pulizia delle strade e di abolire i relativi divieti di sosta. Per la pulizia sarà impiegata anche una minispazzatrice a trazione elettrica, che sarà prevalentemente utilizzata sulle piste ciclabili, nelle vie più strette e per gli interventi d’emergenza. Sarà migliorato anche il servizio di spazzamento manuale, organizzato su 34 micro-zone grazie all’istituzione dell’”Operatore di Zona” per un presidio pressoché quotidiano del territorio".

Ma la sperimentazione non ha funzionato e la nuova giunta ha preferito ritornare al passato.