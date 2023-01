A Monza scatta la rivoluzione per la pulizia delle strade: ecco dove e quando

Dopo un mese dalla reintroduzione del divieto di sosta per la pulizia delle strade, a Monza si ritorna al passato. Ad annunciarlo con un post sui social l'assessore all'Ambiente Giada Turato.

"Dal 16 gennaio siamo pronti a sperimentare la nuova modalità integrata di pulizia delle strade - ha scritto l'assessore Turato sul suo profilo Facebook alla fine del 2022 -. È previsto il lavaggio con lancia mediante i nuovi mezzi idonei previsti dall'appalto e messi a disposizione dall'impresa, nelle vie dove questa modalità consenta di ottenere un risultato efficace senza necessità di spostare le auto; la pulizia con modalità tradizionale nelle strade in cui l'impiego della prima modalità, per svariati motivi, non consentirebbe di ottenere un risultato soddisfacente, con conseguente mantenimento del divieto di sosta e necessità di spostare le auto".

La sperimentazione partirà da San Fruttuoso. "L'intenzione è estenderla via via in tutti i quartieri, con una riorganizzazione del servizio che pone attenzione ad ogni singola strada". Non è ancora disponibile - né sul sito del comune, né su quello di Monza Pulita - l'elenco delle vie dove sarà possibile parcheggiare anche nei giorni ed orari di pulizia della strada.