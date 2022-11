Strade piene di foglie: al via la pulizia straordinaria

Strade piene di foglie e il comune di Desio interviene con una pulizia straordinaria. In questo periodo si sta effettuando una raccolta supplementare delle foglie su strade e marciapiedi, una programmazione già eseguita settimanalmente da Gelsia Ambiente sull’intera rete viaria cittadina. L'obiettivo è anche quello di ridurre i rischi per i pedoni dovuti all'accumulo di foglie nel periodo autunnale.

"Nel periodo autunnale - fanno sapere dal comune di Desio - si provvede a effettuare un ulteriore passaggio su alcune vie con alberature, implementando il servizio laddove vi è un maggior accumulo di fogliame. Tale servizio stagionale è assicurato per 400 ore di intervento ed è organizzato settimanalmente". Il piano straordinario in autunno, in accordo con Gelsia Ambiente, è in programma nelle vie: Mascagni, Piermarini, D'Annunzio, Forlanini, Dolomiti, Di Vittorio, Pallavicini, Roma, Montenero, Rossini, Parini, Sant’Agnese, Serao, Diaz, Gabellini, Rimembranze (zona), Galli, Tagliabue, Sant'Apollinare(zona), Romagna, piste ciclabili limitrofe, Caduti di Nassirya , Caravaggio, Forlanini, Martiri dei Fossoli, Brescia (zona), Milano (comprese le ciclabili), Marx, Mazzini, Tolstoj, pedonali Inps e Largo Lucchini.

“Molti cittadini inviano segnalazioni in comune per ottener informazioni in merito al passaggio per la pulizia dal fogliame - spiega il vicesindaco e l'assessore all’Ambiente Andrea Villa -. Il calendario dello spazzamento strade, che provvede anche alla rimozione delle foglie su strade e marciapiedi, è eseguito sull'intera rete viaria secondo un calendario consultabile anche online, in modo che chiunque possa conoscere quando avverrà la pulizia nella propria via, proprio per una maggiore trasparenza del servizio. L’obiettivo è avere più pulizia e piu' sicurezza, per questo, insieme all'autunno, arriva la pulizia (potenziata) delle foglie che in questo periodo, a terra, creano non pochi disagi. Da qui la necessità di un'organizzazione molto accurata del servizio".