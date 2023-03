Pulizia straordinaria di strade e marciapiedi con idropulitrice e lancia

Pulizie straordinarie a Giussano, precisamente nella frazione di Paina. Martedì 28 marzo gli operatori specializzati di Gelsia Ambiente effettueranno un intervento di pulizia straordinaria lungo l’asse di via IV Novembre, dall’incrocio con viale Como per poi scendere fino all’intersezione con via Vittorio Veneto. Un primo intervento era stato effettuato nelle scorse settimane nel centro della città.

Anche per questo intervento, è previsto spazzamento e lavaggio dei marciapiedi con idropulitrice e lancia con getto d’acqua ad alta pressione, necessario per rimuovere macchine causate da una raccolta errata dei rifiuti. Inoltre ci sarà una pulizia specifica dei cestini, delle panchine e delle fioriere e verranno rimosse le deiezioni dei cani che non sono state raccolte dai proprietari.

“Con questo secondo intervento straordinario di igiene urbana del territorio, rinnoviamo l’attenzione sulla tematica e ci prefiggiamo l’obiettivo di rende ancora più bella, pulita e accogliente una delle assi stradali principali di Paina, su cui vertono non solo abitazioni ma anche esercizi commerciali e servizi al cittadino - sottolineano il sindaco Marco Citterio e l’assessore all’Ambiente Giacomo Crippa -. L’impegno dell’amministrazione comunale ha bisogno di tutti: purtroppo il lavoro degli operatori si concentra su deiezioni non raccolte e su piccoli rifiuti abbandonati per strada, gesti di scarso centro civico considerata la presenza sul nostro territorio di circa 300 cestini”.