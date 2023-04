Monza città di fumatori (maleducati): in una mattina raccolti 13 kg di mozziconi di sigarette

Tredici kg di mozziconi di sigarette gettati nelle piazze, sui marciapiedi e nei prati di Monza. Questo il bottino che in una mattinata di lavoro hanno raccolto gli oltre 4mila volontari che hanno partecipato alle “Pulizie di primavera” che sono riprese dopo 3 anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Dalle 9 alle 13 sono stati 110 cantieri dal centro alla periferia, di cui 70 nelle scuole.Numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche, ai giovani del servizio civile e ai sottoscrittori dei “Patti di collaborazione” cittadini.

I numeri delle Pulizie di primavera 2023

Al termine della giornata di lavori l’ufficio Ambiente ha fatto il bilancio dei rifiuti raccolti: circa 13 kg di mozziconi di sigaretta, 600 kg di plastica, 340 kg di rami e potature, 440 kg di vetro e 1.620 kg di rifiuti indifferenziati. Nei prossimi giorni si procederà anche alla rimozione dei rifiuti ingombranti, del materiale elettronico, del ferro, del legno e della carta. Con entusiasmo i partecipanti (sindaco Pilotto compreso) hanno indossato la pettorina della manifestazione e armati di ramazza, sacchetti di plastica e santa pazienza hanno ripulito le aree pubbliche. Numerosi i cantieri che hanno visto i volontari impegnati in attività di giardinaggio e piantumazione, per le quali l’Ufficio Giardini ha fornito in totale 260 sacchi di terriccio, 600 arbusti, 3200 piante stagionali e 2000 piante aromatiche per l’abbellimento di aiuole, orti scolastici e giardini pubblici. Piantumati nei giardini delle scuole 20 alberi da frutto e 44 alberi forestali, cui si sono aggiunte 75 bustine di semi per l’orto e 40 scatole di semi per prato da 1 kg.

La mappa dei cantieri

Hanno aderito all’iniziativa 10 nidi di cui due privati e otto comunali; 14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 7 paritarie e 6 statali; 21 scuole primarie; 9 scuole secondarie di primo grado; 10 scuole secondarie di secondo grado di cui una paritaria; 5 centri di Animazione Socio Educativa e il centro di formazione Professionale P. Borsa.59 gli interventi di piantumazione realizzati, 55 di verniciatura, 48 di smaltimento di rifiuti e 10 per la realizzazione di murales e/o graffiti. Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini e l’area verde della Boscherona; i giardini della stazione, quelli del NEI, di via Manara, di via Visconti, di via Luca della Robbia, di via Campini e i boschetti reali; i volontari si occuperanno anche della creazione di Oasi Ambientali a Cederna, a San Rocco, a Triante a San Biagio e in altri quartieri mettendo a dimora alberi e arbusti a tutela della biodiversità anche con la costruzione di bug-hotel; anche i centri civici sono stati interessati dai lavori, oltre ad aiuole e ad altri spazi aperti. La mappa completa dei cantieri è online sul sito del Comune.

Una città più pulita

“La città di tutti è più verde e più pulita - ha commentato il sindaco Paolo Pilotto, al termine della mattinata -. Lo spazio e il tempo dell’impegno civico ci aiutano a vivere il rapporto con le ‘cose pubbliche’ come un bene condiviso e di tutti, anche mio, tuo, nostro”. Quattro gli sponsor ufficiali che hanno sostenuto della manifestazione: MCDonald di Monza; Assicurazioni Generali – Largo XXV aprile; Tempocasa; Milesi Srl che ha effettuato un intervento di ripulitura della recinzione esterna del palazzo comunale e la rimozione delle scritte.