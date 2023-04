L'esercito dei 4 mila volontari che raccoglieranno i mozziconi gettati per strada

Per adesso sono 4 mila, ma i numeri sono destinati ad aumentare. Perché c’è tempo fino al 10 aprile per iscriversi alle Pulizie di Primavera, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Monza. Dalle 9 alle 13 del 15 aprile i volontari saranno impegnati in giro per la città in 110 cantieri con l’obiettivo di ripulire il capoluogo brianzolo dalla maleducazione dei cittadini, in primis la raccolta dei mozziconi gettati per terra, e dei piccoli rifiuti abbandonati per strada e nel verde. L’evento, giunto all’ottava edizione, ritorna dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. L’iniziativa coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri” sparsi per la città. Al lavoro circa 4 mila cittadini, grandi e piccoli, che contribuiranno a tendere più bella Monza. Aderiscono all’iniziativa 10 nidi di cui due privati e otto comunali; 14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 7 paritarie e 6 statali; 21 scuole primarie; 9 scuole secondarie di primo grado; 10 scuole secondarie di secondo grado di cui una paritaria; 5 centri di Animazione Socio Educativa e il centro di formazione Professionale P. Borsa. Numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche e ai giovani del servizio civile e ai sottoscrittori dei “Patti di collaborazione” cittadini.

Tutti i cantieri

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini e l’area verde della Boscherona; i giardini della stazione, quelli del NEI, di via Manara, di via Visconti, di via Luca della Robbia, di via Campini e i boschetti reali; i volontari si occuperanno anche della creazione di Oasi Ambientali a Cederna, a San Rocco, a Triante a San Biagio e in altri quartieri mettendo a dimora alberi e arbusti a tutela della biodiversità anche con la costruzione di bug-hotel; anche i centri civici saranno interessati dai lavori, oltre ad aiuole e ad altri spazi aperti. La mappa completa dei cantieri è online sul sito del Comune. Sono 59 gli interventi di piantumazione previsti con la messa a dimora di oltre 3000 piante; 55 gli interventi di verniciatura, 48 di smaltimento di rifiuti e 10 di realizzazione di murales e/o graffiti.

Come iscriversi

Basta scegliere online uno dei cantieri pubblicati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente on line sul sito www.comune.monza.it/it/in_citta/Pulizie-di-Primavera/. L’Amministrazione Comunale fornirà tutto il materiale necessario. Al termine dell’intervento sarà posizionata sul luogo ripulito una fotografia del gruppo che si è preso cura di quel cantiere, con l’invito a rispettarlo e mantenerlo in ordine.

Gli sponsor

Sono quattro gli sponsor ufficiali della manifestazione: MCDonald di Monza; Assicurazioni Generali – Largo XXV aprile; Tempocasa; Milesi Srl che effettuerà un intervento di ripulitura della recinzione esterna del palazzo comunale e la rimozione delle scritte. “Rendere più bella la città in cui viviamo è una scelta di ciascuno di noi - spiegano il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli -. Invitiamo tutti ad iscriversi alla nuova edizione di Pulizie di Primavera anche per accrescere la consapevolezza dei cittadini e la responsabilità dei singoli nel prendersi cura dei luoghi pubblici di Monza”. In occasione della nuova edizione l’Amministrazione Comunale promuove sui social network il contest fotografico #PuliziediPrimavera23: gli scatti più significativi e originali saranno pubblicati nella gallery online sul sito del Comune, nel prossimo numero del magazine comunale TuaMonza e sui canali social istituzionali che seguono la manifestazione.