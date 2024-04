Pulizie di primavera: fra i partecipanti anche i richiedenti asilo ospitati in città

Ci saranno anche 30 giovani richiedenti asilo, provenienti dal centro di accoglienza di via Monte Oliveto, impegnati in uno dei cantieri di "Pulizie di Primavera", la giornata di impegno civico per Monza giunta alla sua nona edizione e che coinvolge intere famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici nella pulizia e nell'abbellimento delle diverse zone della città.

I migranti, accompagnati dagli educatori della cooperativa incaricata dell’accoglienza dalla Prefettura di Monza e Brianza, e con il materiale fornito dall'amministrazione comunale, saranno infatti al lavoro insieme ad alcuni abitanti del quartiere per ripulire l'area di via Calatafimi, angolo via Marsala: si tratta di uno dei cantieri già al completo, considerando che ha raggiunto le 40 iscrizioni.

Le adesioni

Hanno già sfondato la quota 4000 raggiunta lo scorso anno, le adesioni raccolte per l’edizione 2024: 57 i cantieri in città – molti dei quali già sold out - e 73 quelli nelle scuole, che contribuiranno a rendere più bella Monza.

I volontari

Ben sette cantieri sono promossi da realtà territoriali aderenti al tavolo Giovani: gruppi scout (Agesci e laici), associazioni giovanili e iscritti alla consulta provinciale degli studenti. Oltre ai numerosi cittadini, sono numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche, ai volontari della protezione civile e ai sottoscrittori dei patti di collaborazione e ai giovani del servizio civile.

Il cantiere di verniciatura della cancellata nella scuola Don Milani è invece affidato ai dirigenti del Comune.

I cantieri nei 10 quartieri

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini; i giardini e le aree verdi della stazione, del Nei, di via Visconti, di via Poliziano e i boschetti reali. Al centro di operazioni di pulizia e rimozione di mozziconi anche viale Cesare Battisti, la passerella lungo il Lambro, via Romagna, viale Lombardia, il sottopasso di viale Libertà, Corso Milano.

Piantumazione di fiori e abbellimento delle aiuole sono in programma in via Monti e Tognetti, al centro sportivo Forti e Liberi, al parcheggio di via D’Annunzio e nelle aree verdi di via Fiume e di via Solone/Boezio. La mappa completa dei 130 cantieri è online sul sito del comune.

Iscrizioni ancora disponibili

E’ ancora possibile iscriversi per partecipare a "Pulizie di primavera" 2024: basta scegliere online uno dei cantieri pubblicati e recarsi lì alle ore 9 di sabato 20 aprile, per formalizzare l’adesione: www.comune.monza.it/it/in_citta/Pulizie-di-Primavera/.

Partecipazione e contest fotografico.

Anche in questa occasione l’amministrazione comunale promuove sui social network il contest fotografico #PuliziediPrimavera24: gli scatti più significativi e originali saranno pubblicati nella gallery online sul sito del Comune e sui canali social istituzionali che seguono la manifestazione. Al termine dell’intervento sarà posizionata sul luogo ripulito una fotografia del gruppo che si è preso cura di quel cantiere, con l’invito a rispettarlo e mantenerlo in ordine.

Gli sponsor

Sono otto, il doppio rispetto allo scorso anno, gli sponsor ufficiali della manifestazione: BrianzaAcque; FarmaCoM; Assicurazioni Generali; MCDonald; Milesi Srl; Roche; Sodexo; DoctorWall.