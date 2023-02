Tornano le pulizie di primavera: i cittadini rimettono a nuovo la città

Dopo tre anni di stop a causa della pandemia a Monza tornano le 'Pulizie di primavera'.

L’evento, giunto quest’anno all’ottava edizione, si svolgerà il 15 aprile. “Si tratta di una giornata di impegno civico della cittadinanza con il supporto dell’amministrazione contro il decadimento dei luoghi di vita, di studio, di lavoro e per la ‘cura’ della città – si legge sul documento pubblicato nell’albo pretorio -. Nel corso dell’ultima edizione, prima del blocco della manifestazione a causa della pandemia si è arrivati alla realizzazione di oltre 125 iniziative che hanno visto coinvolti circa 4500 volontari su tutto il territorio cittadino. Le iniziative hanno riguardato principalmente interventi di pulizia, verniciatura, riparazione, piantumazione, decoro urbano, realizzazione murales e rimozione graffiti”.

Un evento che nel corso degli anni è via via cresciuto e ha visto il coinvolgimento di associazioni sportive, di volontariato, gruppi di amici, e semplici cittadini che per una mattina hanno deciso di dedicarsi alla pulizia della città. Piccoli (ma anche grandi) cantieri per le vie di Monza, dal centro alla periferia, con i monzesi (grandi e piccini) che pulivano angoli degradati e imbruttuti dalla maleducazione altrui.

L’obiettivo è proseguire nel percorso interrotto nella primavera 2019. Intanto il comune ha pubblicato sull’albo pretorio un documento con le indicazione per la ricerca di sponsorizzazioni per l’evento.