Il comune è alla ricerca di volontari per ripulire la città

Si avvicina la bella stagione e ritorna puntuale l’appuntamento con le pulizie di primavera. Il comune di Monza è alla ricerca di volontari con senso civico e con la voglia di rimboccarsi le maniche per ripulire la città dai gesti dei vandali e dei maleducati.

Il 20 aprile torna il tradizionale appuntamento con le Pulizie di primavera, la giornata di impegno civico che da anni coinvolge migliaia di persone – tutti volontari – in un appuntamento ormai atteso, all’insegna del “prendersi cura di Monza”. La manifestazione è giunta alla nona edizione e coinvolge famiglie, gruppi, scuole, associazioni e amici impegnati nei vari “cantieri” sparsi per la città. “L’esperienza di prendersi cura insieme agli altri dei luoghi pubblici è un gesto che crea valore e che rafforza il senso civico dei cittadini – commenta il sindaco Paolo Pilotto, che l’anno scorso aveva partecipato attivamente in alcuni cantieri – Invito tutti a partecipare alle Pulizie di Primavera per riscoprire la soddisfazione comune di donare qualche ora del proprio tempo per rendere più bella la nostra città”.

Tutti possono partecipare: scuole, associazioni sportive e culturali, gruppi di amici, per rendere ciascuno protagonista di questo importante appuntamento civico. Partecipare è facile: basta scegliere online uno dei cantieri individuati e comunicare la propria disponibilità attraverso il modulo compilabile direttamente on line su questo link. L’amministrazione comunale fornirà tutto il materiale necessario. Fondamentale sarà l’apporto degli sponsor che, sostenendo il progetto, potranno anche finanziare l’acquisto dei materiali necessari. Per questo l’Amministrazione Comunale ha pubblicato un avviso pubblico che scadrà il 15 marzo per la fornitura di beni e servizi, ad esempio materiale per verniciatura e tinteggiatura, per pulizie o per piantumazioni. Anche l’avviso è consultabile on line a questo link.

Per motivi organizzativi la scheda dovrà pervenire, possibilmente, entro e non oltre il 14 aprile 2024. Email per info: puliziediprimavera24@comune.monza.it