Perché tanti monzesi sono in giro con la scopa e il sacco dell'immondizia (anche il sindaco)

Monza presa d’assalto da migliaia di persone che, dal centro alla periferia, armate di scopa, sacchetti dell’immondizia e guanti stanno pulendo la città. A rimboccarsi le maniche anche il sindaco Paolo Pilotto. È in pieno svolgimento l’edizione 2023 delle Pulizie di Primavera, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e che coinvolge i cittadini in vere e proprie pulizie della città. Oltre 4 mila (stando alle stime di 10 giorni fa) i monzesi che si sono iscritti all’iniziativa: gruppi di amici, famiglie, associazioni, ragazzi, adulti e pensionati. Tutti – anche quest’anno – hanno voluto mettere a disposizione (naturalmente a costi zero) il proprio senso civico per ripulire la città dalla maleducazione di alcuni.

Chi partecipa

Fino alle 13 saranno impegnati a raccogliere i mozziconi gettati per terra, e i piccoli rifiuti abbandonati per strada e nel verde. L’evento, giunto all’ottava edizione, ritorna dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Aderiscono all’iniziativa 10 nidi di cui due privati e otto comunali; 14 scuole dell’infanzia di cui la comunale Pianeta Azzurro, 7 paritarie e 6 statali; 21 scuole primarie; 9 scuole secondarie di primo grado; 10 scuole secondarie di secondo grado di cui una paritaria; 5 centri di Animazione Socio Educativa e il centro di formazione Professionale P. Borsa. Numerosi i dipendenti comunali impegnati, insieme ai volontari, alle guardie ecologiche e ai giovani del servizio civile e ai sottoscrittori dei “Patti di collaborazione” cittadini.

Tutti i cantieri

Tra i luoghi interessati dalle pulizie le piste ciclabili del Canale Villoresi, di via Bergamo, di via Ghilini e l’area verde della Boscherona; i giardini della stazione, quelli del NEI, di via Manara, di via Visconti, di via Luca della Robbia, di via Campini e i boschetti reali; i volontari si occuperanno anche della creazione di Oasi Ambientali a Cederna, a San Rocco, a Triante a San Biagio e in altri quartieri mettendo a dimora alberi e arbusti a tutela della biodiversità anche con la costruzione di bug-hotel; anche i centri civici saranno interessati dai lavori, oltre ad aiuole e ad altri spazi aperti. La mappa completa dei cantieri è online sul sito del Comune. Sono 59 gli interventi di piantumazione previsti con la messa a dimora di oltre 3000 piante; 55 gli interventi di verniciatura, 48 di smaltimento di rifiuti e 10 di realizzazione di murales e/o graffiti.