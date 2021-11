La domenica mattina pulizie straordinarie nel centro storico

Centro storico più pulito: l'amministrazione comunale di Vimercate sperimenta un servizio di pulizia aggiuntivo la domenica mattina.

Dal 28 novembre al 19 dicembre, la domenica dalle 8 alle 12 sarà avviato un servizio aggiuntivo sperimentale di pulizia nel centro storico di Vimercate e nella frazione di Oreno.

Sarà presente un operatore ecologico che svuoterà i cestini e pulirà manualmente le strade e i marciapiedi.

Le vie interessate sono quelle comprese nella zona a traffico limitato in aggiunta a via Garibaldi, via Terraggio Pace e Terraggio Molgora, via Marsala, via San Gerolamo, piazza Castellana, via Mazzini/ Pinamonte/Ronchi/Battisti, via Vittorio Emanuele II, piazzale Marconi e piazzale Europa e piazzale Del Linificio .

A Oreno il servizio interesserà via Rota, via Madonna, via Piave, Via Borromeo, via Scotti e via Santa Caterina.

“È chiaro che serve l’impegno di tutti per tenere pulita la città - dichiarano il sindaco Francesco Cereda, e l'assessore alla partita Sergio Frigerio -. Ma l’amministrazione comunale ha comunque pensato di potenziare in queste giornate pre-natalizie dove è maggiore l’afflusso di persone i servizi di pulizia in centro storico di Vimercate e di Oreno. Il servizio sarà attivato in via sperimentale fino alle prossime festività e, se i risultati saranno positivi, sarà esteso per tutto l’anno”.