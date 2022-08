Perché nel cielo sopra Monza c'era una scia di puntini luminosi

Una scia luminosa nel cielo sopra Monza. Nella serata di sabato 20 agosto sono stati tanti gli avvistamenti segnalati e sui social sono rimbalzate le foto e la curiosità è cresciuta. No, sono sono avvistamenti alieni.

La lunga e "misteriosa" scia di luci in movimento poco prima delle 22 ha attraversato il cielo. Si tratta dei satelliti del progetto Starlink di Elon Musk.

Uno spettacolo non alieno ma supertecnologico: si tratta di satelliti utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza inviati nell'orbita terrestre con lo scopo di portare la banda larga nelle zone più remote del pianeta. Elon Musk, il magnate 51enne di origine sudafricana - e fondatore di alcune realtà abbastanza conosciute tipo PayPal e Tesla – ha avviato il progetto con l'obiettivo di costruire nell'orbita terrestre una costellazione utile a portare internet in tutto il pianeta.

Non è la prima volta che la scia luminosa viene avvistata nel nord Italia, era successo già nell'aprile 2020. Ma sabato sera lo spettacolo era quanto mai visibile e nitido, grazie all'eccezionale tersità del cielo. L'assenza di foschia ha permesso, a chi era con il naso all'insù per ammirare le stelle, di vedere molto bene il serpentone di satelliti luminosi.