"Mettiamo le bici in sicurezza": a Monza la punzonatura contro i ladri

Mettere in sicurezza la bicicletta contro il rischio di furti? Sarà possibile oggi, domenica 10 settembre, nel giardino comunale di via Molise 16.

Lì si svolgerà infatti la tradizionale festa del quartiere San Carlo - San Giuseppe, organizzata dalla consulta e dal Gruppo Noi il Quartiere, con un programma ricco di eventi. Quali spettacoli, musica, laboratori, sport, intrattenimento e tanto altro. Alle 11, alla presenza dall'assessora Andreina Fumagalli, sarà appunto possibile effettuare la punzonatura delle bici, ovvero la marchiatura per renderle meno papabili ai furti.

La punzonatura è infatti un processo meccanico di incisione a mezzo di una punta metallica del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta. Si sceglie un punto visibile, perché funga da deterrente per i ladri.

Una buona occasione, dunque, per trascorrere una giornata all'aria aperta all'insegna dell'allegria e della voglia di stare insieme e nel contempo mettere in sicurezza la due ruote. E pure per fare del bene: le iniziative, a scopo benefico, sostengono infatti la ristrutturazione di Villa Eva di via Segrè, a Monza, per azioni di accoglienza e accompagnamento di bambini in età scolare.

Il programma