Quegli strani odori che si sentono la mattina in un angolo di Monza

“Da alcuni mesi ogni sera dopo le 21 aprendo le finestre si sente una strana puzza. Sembra uovo marcio. Difficile descrivere esattamente in che cosa consiste. So solo che è un odore molto intenso e fastidioso che dura per circa un’ora e alcune volte prosegue anche la mattina presto”. Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday. Il lettore vive a Monza, in via De Chirico e il problema prosegue ormai da tempo.

Il problema degli strani miasmi in città non è una novità. Già in passato i cittadini del rione Libertà avevano denunciato strani odori dolciastri soprattutto la mattina. Storica, poi, la battaglia portata avanti da quasi 10 anni dal Comitato di quartiere Sant’Albino in merito alle puzze provenienti dall’azienda Asfalti Brianza di Concorezzo dove, oltre al problema olfattivo, i residenti denunciavano la pericolosità per la salute delle polveri emesse durante la fase di produzione. Adesso ancora problemi di odori strani, questa volta dalla zona nei pressi dell’U-Power Stadium.

La redazione di MonzaToday in merito a questa vicenda ha contattato l’assessore all’Ambiente Giada Turato. "Il comune di Monza ad oggi ha ricevuto solo una segnalazione in merito a questo problema che, però, non è sufficiente per demandare ad Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) l’origine della molestia olfattiva. Un problema che riguarderebbe, oltre alla via De Chirico, anche le limitrofe vie Parma, via Libertà e viale delle Industrie. “Secondo le indicazioni fornite da Arpa – fanno sapere dall’ufficio Ambiente del comune di Monza - è opportuno monitorare la situazione ed acquisire informazioni che possano consentire una valutazione delle possibili fonti correlate alle molestie segnalate. Pertanto si invitano i cittadini a scaricare l’apposito modulo a questo link (https://www.comune.monza.it/it/aree-tematiche/Ambiente-e-Verde/Modulistica-ambiente/ ) e compilarlo per un periodo tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno. Il modulo dovrà poi essere inviato nuovamente all’ufficio Ambiente. Dobbiamo però precisare che se non dovessero essere trovati sufficienti elementi, tali da permettere all’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente di effettuare la verifica di competenza, quest’ultima non potrà prendere in carico le segnalazioni”.

“Anche se poi Arpa non svolgerà alcuna istruttoria, almeno le rendiamo noto che il fenomeno è reale e necessita un approfondimento, al di là delle procedure da seguire. Pertanto su mia indicazione sarà inviata una nota oggi stesso”, precisa l’assessore Giada Turato.