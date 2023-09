A Monza e in Brianza gli autobus si aspettano di più (e qualche volta non passano)

Attese alla fermata e ritardi rispetto agli orari riportati sui siti ufficiali. Succede a Monza e in Brianza agli utenti che utilizzano i mezzi pubblici. Soprattutto nelle ultime settimane quando l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale ha dovuto riorganizzare le corse: manca personale e quindi bisogna ottimizzare la forza lavora cercando, come ribadiscono dall'agenzia Tpl, di non creare disagi nelle ore di punta.

“L’Agenzia ha quindi agito in accordo con le aziende, salvaguardando per quanto possibile le fasce di punta, con particolare riguardo ai servizi dedicati agli studenti, e intervenendo sulle fasce orarie e sulle linee caratterizzate da minor flussi di utenza e su quelle per cui sono disponibili le migliori alternative di viaggio”, precisano. Ecco come sono state rioganizzate le corse.

Est Brianza e zona dell’Adda nella Città Metropolitana di Milano - Rete interurbana di Nord Est Trasporti

? Linea Z301: dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 14, il sabato e nei giorni festivi il servizio viene rimodulato con corse concentrate sul capolinea di Sesto FS, stazione di cambio utile per proseguire il viaggio verso Lampugnano.

? Linea Z307: vengono effettuate 12 corse giornaliere;

?Linea Z311: la frequenza passa, fra le 7 e le 9 e fra le 17 le 19.30, da 12 a 15 minuti e nelle ore di morbida da 36 a 60 minuti.

Centro Brianza e area urbana di Monza - Rete Autoguidovie



? Linea Z205: è lievemente ridotta la frequenza con la soppressione di 4 corse nell’arco della giornata;

? Linea Z221: è lievemente ridotta la frequenza con la soppressione di 2 corse nell’arco della giornata;

? Linea Z231: solo al sabato è lievemente ridotta la frequenza con la soppressione di 2 corse nell’arco della giornata;

? Z250: dal lunedì al sabato è lievemente ridotta la frequenza con la soppressione di 2 corse nell’arco della giornata;

? Z203: dal lunedì a venerdì, tra le 15 e le 17 e tra le 17 e le 20, la frequenza passa da 15 a 22 minuti, il sabato, tra le 15 e le 20, la frequenza passa da 15 a 22 minuti;

?Z222: dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 20 minuti, il sabato passa da 30 a 35 minuti, mentre la domenica e i giorni festivi le corse della linea non vengono effettuate;

? Z225: dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 18 minuti; ? Z227: dal lunedì al venerdì la frequenza passa da 15 a 20 minuti, il sabato passa da 30/60 minuti a 60 minuti