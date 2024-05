Tutti matti per la F1: i Paesi che potrebbero scippare il Gran Premio a Monza

I lavori per la sicurezza sono stati fatti, il Gran Premio di settembre non è a rischio. Ma per rimanere nel grande mondo della F1 serve molto di più. Servono, soprattutto, molti più soldi. È stato diretto Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI: durante la conferenza stampa di questa mattina in autodromo per fare il punto della situazione sul cantiere non ha nascosto i rischi che potrebbe correre il circuito di Monza.

“Noi abbiamo già investito tantissimo e non si può investire su una proprietà che non è nostra - ha dichiarato -. Aspettiamo che il Consorzio ci dia certezze sul rinnovo della concessione che scade nel 2027”. Ma serve anche l’intervento del Governo (in particolare del ministro Matteo Salvini che, come lo stesso presidente ACI ha ricordato, ha sostenuto la causa del Gran Premio di Monza), della Regione, del Consorzio, dei Comuni di Monza e di Milano. Bisogna, però, essere veloci per stare al passo coi tempi di una F1 dove dall’oggi al domani le cose potrebbero cambiare. Anche perché, portare la gara in Patria, fa gola a sempre più nazioni. Non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo.

Interessi fuori dall'Europa

“Ieri, durante il Gran Premio di Imola, ho conosciuto un politico straniero che ha dimostrato grande interesse per la realizzazione di un Gp nel suo Paese. Mai e poi mai avrei immaginato da parte di quel premier l’interesse di portare una gara in quello Stato”, ha dichiarato Sticchi Damiani. A dimostrazione che, nel grande circo economico e mediatico della Formula 1, tutto si muove con estrema velocità. Se da un lato bisogna “temere” la concorrenza fuori dall’Europa, dall’altro lato anche nel Vecchio Continente ci sono nazioni (Francia e Germania) che iniziano a mostrare interesse per avere il loro Gran Premio e non vedono di buon occhio un’Italia dove di gare ce ne sono due.

Cosa fare per non perdere la gara

“Dobbiamo fornire certezze - ha spiegato Angelo Sticchi Damiani -. Una certezza a lungo termine, a 10 anni. Monza non è solo storia, ma anche modernità. Noi stiamo facendo tutto il possibile, ma per quello che ci chiede F1 servono fondi pubblici”. Non basta avere sistemato la pista e i sottopassi che quest’anno vedranno il superamento del problema del deflusso. Sono stati sistemati per garantire il doppio passaggio (pedonale e veicolare), con i pedoni che camminano nello stesso spazio, ma su un livello diverso così da non creare intralcio. Servono investimenti per migliorare l’immagine del Gran Premio di Monza. La dimostrazione arriva proprio dal Gran Premio di Imola che si è disputato domenica 19 maggio. “Le persone hanno apprezzato i cambiamenti in quell’autodromo che, rispetto a Monza, è più piccolo. Quello che è stato chiesto ad Imola viene chiesto anche a Monza. Imola, però, è di proprietà del Comune, qui i soggetti coinvolti sono di più”.

Cosa chiede la Formula 1

La macchina della Formula 1 chiede sicurezza, bellezza e soprattutto ospitalità. “Per gli sponsor sono importanti il numero delle persone che assistono alla gara e che partecipano. Ci sono costi di hospitality pazzeschi che arrivano fino a 20mila euro a weekend, come a Las Vegas”. Elemento fondamentale sarà quindi la qualità. “Si è visto che pur aumentando i prezzi, se ci sono i confort, le persone arrivano". La disponibilità di Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group, c’è. Quello che non c’è è il tempo. “C’è grande concorrenza. Bisogna avere la testa sulle spalle, per vincere questa battaglia bisogna puntare sulla qualità. Noi abbiamo fatto la parte più importante, quella della sicurezza. Il tempo non è nostro alleato, rischiamo di arrivare tardi”, conclude il presidente dell'ACI.