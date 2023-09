Ferrari in pole a Monza con Carlos Sainz: la griglia di partenza del Gran Premio

Carlos Sainz partirà in pole position nel Gran Premio d'Italia, a Monza, nella quattordicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota spagnolo della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo, davanti a Max Verstappen, battuto per soli 13 millesimi e a Charles Leclerc, terzo.

I tifosi della Ferrari per la gara di domani, domenica 2 settembre, sognano un grande risultato. Chiude la seconda fila per la Mercedes di Russell, terza fila per Perez (Red Bull), ancora autore di una qualifica poco brillante rispetto alla monoposto che guida, a differenza di Albon, sesto con la Williams.

La McLaren di Piastri, precede la Mercedes di Hamilton, ottavo, Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin), completano l'elenco dei primi dieci che hanno disputato la Q3. Quella odierna era la sessione di qualificazione che si auguravano tutti coloro che sono accorsi all'Autodromo Nazionale per dimostrare il loro affetto al Cavallino. A Maranello hanno ricambiato fornendo una prestazione super. La Scuderia e i suoi tantissimi sostenitori dormiranno poco stanotte. Si fanno sogni di gloria per una grande gara domani.

F1, Gp Monza: la griglia di partenza

1 Carlos Sainz Ferrari

2 Max Verstappen Red Bull

3 Charles Leclerc Ferrari

4 George Russell Mercedes

5 Sergio Perez Red Bull

6 Alex Albon Williams

7 Oscar Piastri McLaren

8 Lewis Hamilton Mercedes

9 Lando Norris McLaren

10 Fernando Alonso Aston Martin

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri

12 Liam Lawson AlphaTauri

13 Nico Hulkenberg Haas

14 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing

15 Logan Sargeant Williams

16 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing

17 Pierre Gasly Alpine

18 Esteban Ocon Alpine

19 Kevin Magnussen Haas

20 Lance Stroll Aston Martin