A Monza è tutto pronto: ecco quando si accenderanno le luci di Natale e apriranno i mercatini

Monza si prepara al Natale e la città si è vestita a festa. Da domani sabato 25 novembre in città prenderà il via la rassegna “Insieme a Natale 2023”.

Alle 17 le luminarie si accenderanno e in piazza Carducci ci sarà il taglio del nastro del Villaggio di Natale che terminerà il 6 gennaio. Tra piazza Carducci, largo IV Novembre e piazza San Paolo: intrattenimenti, mercatino di Natale, giostre, pista di pattinaggio e ovviamente la casa di Babbo Natale e degli elfi. Sui banchi prodotti enogastronomici di qualità, tra cui prodotti tipici regionali e artigianali provenienti da tutta Italia, dalla Francia, dalla Repubblica Ceca e Ungheria, formaggi e salumi tipici di Cremona, Vin brulé e birra artigianale made in Monza, dolci siciliani, panettoni gourmet, spezie e tè da tutto il mondo, dolciumi, miele, cioccolato artigianale, gioielli e pietre dure, essenze, prodotti a base di lana (cappelli, sciarpe, guanti), presepi, decorazioni artigianali natalizie, bigiotteria, benessere e cosmesi, accessori in bambù, olii essenziali, saponi e profumi. Inoltre, in Piazza Carducci, sarà presente la ‘Casa di Babbo Natale con i suoi Elfi’, dove Babbo Natale incontrerà tutti i bambini che potranno consegnare la loro letterina. E sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30; Natale e Capodanno dalle 15 alle 19.30.

Alle 17.30 inaugurazione anche del neonato Carlo Alberto District con un grande concerto di arpe. Si tratta del nuovo distretto dello shopping di qualità, ma anche di tanti eventi culturali per invitare i monzesi e i brianzoli a passeggiare in via Carlo Alberto, nel cuore della città di Teodolinda. Alle 17.40 poi nella centralissima piazza San Pietro Martire ci sarà l’allestimento dell’albero di Natale con le decorazioni realizzate dagli artisti “speciali” delle associazioni FacciaVista e Il Veliero.

Seguirà alle 18 sulla pista di pattinaggio il tradizionale spettacolo on ice e dalle 18.30 le vie del centro verranno invase dai trampolieri luminosi che concluderanno la loro parata in piazza Duomo.