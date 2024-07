Riapre il grande labirinto dei girasoli: una distesa di 40mila mq di colore e profumi

La pioggia, il vento e la grandine delle scorse settimane avevano fatto slittare la data di apertura del più grande labirinto di girasoli d’Italia. Una distesa tutta gialla dove perdersi, che da anni richiama migliaia di persone da tutta la Lombardia.

Adesso, con l’arrivo del bel tempo, il labirinto Sharin di Ornago riapre al pubblico. L’annuncio, come si legge sui canali social, è fissato per domani martedì 16 luglio con l’apertura dei cancelli alle 17. Quasi 40mila metri quadrati dove perdersi tra i girasoli che a maggio sono stati seminati e che adesso sono fioriti e si fanno ammirare nel loro immenso splendore. Un’attesa che verrà ampiamente ripagata per chi, da domani, varcherà la porta del campo di Ornago e si tufferà in questa meravigliosa distesa dei fiori che sono il simbolo dell’estate. Una distesa curata con amore e con grande dedizione dalle sorelle Elmina e Carolina Brambilla che da diversi anni gestiscono il campo di raccolta Shirin, a Ornago.

Un'attesa che inizia a maggio

Tutto inizia a maggio, con la semina. Poi la paziente attesa e i preparativi e infine la fioritura che di solito impiega circa sessanta giorni e il taglio, per dare al labirinto il disegno e la forma desiderata. E sul progetto, al momento, le sorelle Brambilla non hanno ancora svelato nulla.. "Non abbiamo ancora definito come sarà il labirinto: ci sono due progetti che stiamo valutando e finchè non crescono i girasoli non possiamo scegliere" aveva spiegato nelle scorse settimane Elmina. Quest'anno il maltempo e i corvi hanno costretto le titolari a seminare il campo tre volte. Ma nell'estate della Brianza e nel campo Shirin non ci saranno solo girasoli.

"Abbiamo seminato un prato fiorito con fiori di campo e nell'area più piccola, situata di fronte al capannone. Abbiamo fatto un piccolo giardinetto con percorso tra fiori misti, fiordalisi, cosmea e zinnie" avevano anticipato le sorelle Brambilla. Un quadro fiorito che troverà spazio anche in alcuni angoli disseminati nel labirinto, con un percorso, sviluppato sul tema della sostenibilità, con piccole oasi, "ognuna diversa". Nel periodo di apertura del labirinto di girasoli non mancheranno anche eventi con serate musicali e una grigliata d'estate.

Le informazioni

Da domani il labirinto sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 22. Il biglietto avrà sempre un costo di 5 euro con un omaggio (che potrebbero essere dei semi di girasole) incluso nel prezzo. Per accedere al campo è necessario prenotarsi su questo link.